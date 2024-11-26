Sen İtici Biri misin?
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Sen İtici Biri misin?
İnsan ilişkileri karmaşık ve bazen de yorucu olabiliyor. Peki, sen çevrendeki insanlar üzerinde nasıl bir izlenim bırakıyorsun? Kimi insanlar doğal bir cazibeyle herkesi kendine çekerken, kimileri farkında olmadan biraz itici olabilir. Bu test, senin karakterine göre ne kadar itici ya da çekici olduğunu ortaya koyacak. Sonuçları okurken hem eğlenecek hem de kendini yeniden keşfedeceksin. Hazırsan, hemen başlayalım!
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1. Bir arkadaş buluşmasına davet edildin, nasıl davranırsın?
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2. Birisi seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
3. Sosyal medyada genelde ne tür paylaşımlar yaparsın?
4. Kalabalık bir ortamda insanların dikkatini nasıl çekersin?
5. Birinden hoşlandığını ona nasıl belli edersin?
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6. İnsanların fikirlerine katılmadığında ne yaparsın?
7. Yeni tanıştığın bir grup insanda nasıl bir ilk izlenim bırakırsın?
8. Trafikteyken birisi seni sıkıştırdı, tepkin ne olur?
9. Yakın bir arkadaşın senden yardım istedi, ne yaparsın?
10. Giyim tarzın nasıl tanımlanır?
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Aşırı iticisin!
Biraz iticisin!
Tamamen çekicisin!
Nötr!
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Sana vakit ayırmak, insanlar için gerçek bir keyif!
Fazlasıyla öyleyim 😎
Biz öyle tanımadık ama ☺️
Birazmış 😂