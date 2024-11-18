Seni Popüler Yapan Özelliğini Keşfet!
Seni Popüler Yapan Özelliğini Keşfet!
Hepimizin karakterinde öne çıkan bazı özellikler vardır; kimimiz enerjimizle, kimimiz ise zekâmızla çevremizdeki insanların ilgisini çekeriz. Peki, senin hangi özelliğin en çok dikkat çekiyor? Seni popüler kılan, insanları sana çeken şey ne olabilir? Bu testi çöz ve seni sen yapan o harika yönünü keşfet!
Hazırsan başla!
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1. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?
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2. Arkadaşların seninle ilgili en çok hangi özelliğini över?
3. Çalışırken ya da ders yaparken en çok nelere dikkat edersin?
4. Bir arkadaşın zor bir dönemden geçiyorsa ona nasıl destek olursun?
5. Yeni projelere nasıl yaklaşırsın?
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6. Hangi durum seni en çok rahatsız eder?
7. İnsanlar sana en çok hangi konuda danışır?
8. Sana göre iyi bir lider nasıl olmalı?
9. Zor bir günden sonra nasıl rahatlamayı tercih edersin?
10. Bir arkadaşınla tartıştığında nasıl bir tavır sergilersin?
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Pozitif enerjin
Zekan ve analitik düşüncen
Empati yeteneğin ve duyarlılığın
Mizah yeteneğin!
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