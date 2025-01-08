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ID İletişim Bünyesindeki Metin Akdülger Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'a Destek Verdi, Yere Göğe Sığdıramadı!

ID İletişim Bünyesindeki Metin Akdülger Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'a Destek Verdi, Yere Göğe Sığdıramadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.01.2025 - 02:25

Son günlerde magazin manşetleri ID İletişim ve ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım'la ilgili ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor. Geçtiğimiz saatlerde ID İletişim bu asılsız iddiaları yaptığı açıklamayla yalanlamış, ardından Hazal Kaya başta olmak üzere, Ezgi Mola, Mert Yazıcıoğlu, Sinem Kobal gibi isimlerden konuya dair tepkiler gelmişti. Burcu Biricik ve Afra Saraçoğlu konunun magazin gündemi haline gelmesinden yakınırken Metin Akdülger de sosyal medya hesabından olaya dair düşüncelerini paylaştı. Serenay Sarıkaya ve Barım'a övgü yağdıran Akdülger iki isme destek gösterdi.

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ID İletişim ve Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddaların gündeme yerleşmesinin ardından ajansın yaptığı yalanlama oyuncuların da tepkilerini beraberinde getirdi.

ID İletişim ve Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddaların gündeme yerleşmesinin ardından ajansın yaptığı yalanlama oyuncuların da tepkilerini beraberinde getirdi.

Hazal Kaya'nın yaptığı açıklamada ateş püskürmesinin ardından ID İletişim'e bağlı birbirinden ünlü isimler de tepkilerini dile getirmişti.

Hazal Kaya'nın yaptığı açıklamada ateş püskürmesinin ardından ID İletişim'e bağlı birbirinden ünlü isimler de tepkilerini dile getirmişti.

"Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz "öyle duyduk, zaten biliyorduk" gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye." şeklinde başlayan o ifadelerin tamanına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Ardından konuya Burcu Biricik olayın magazin manşetlerine yerleşmesinden rahatsız olduğunu belirttiği bir tepki ile dahil olmuş, Afra Saraçoğlu da Biricik'i destekleyen ilk isim olmuştu.

Ardından konuya Burcu Biricik olayın magazin manşetlerine yerleşmesinden rahatsız olduğunu belirttiği bir tepki ile dahil olmuş, Afra Saraçoğlu da Biricik'i destekleyen ilk isim olmuştu.

"Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleği etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya..." şeklinde başlayan açıklamaya Afra Saraçoğlu'nun desteğine de buradan ulaşabilirsiniz:

ID İletişim bünyesindeki Metin Akdülger de ajansına ve Ayşe Barım'a yönelik iddialara tepki gösterdi. Açıklamasının sonuna "Not: Özgür irademle yazdım, kimse bana paylaş diye baskı yapmamıştır. Sevdiğim kadınların yanında olmak istedim o kadar." şeklinde not düşen Akdülger, iddiaların bir diğer odak noktası olan Serenay Sarıkaya'ya destek gösterdi.

ID İletişim bünyesindeki Metin Akdülger de ajansına ve Ayşe Barım'a yönelik iddialara tepki gösterdi. Açıklamasının sonuna "Not: Özgür irademle yazdım, kimse bana paylaş diye baskı yapmamıştır. Sevdiğim kadınların yanında olmak istedim o kadar." şeklinde not düşen Akdülger, iddiaların bir diğer odak noktası olan Serenay Sarıkaya'ya destek gösterdi.

Ayşe Barım'la ilgili "Bana sanat ve meslek hayatımda değerli hissederek, parlayarak, özgürce var olabileceğimi gösteren kişi Ayşe'dir. Yaklaşık yedi yıldır birlikte çalışıyoruz ve uluslararası standartlarda menajerlik yapan belki de tek firma olan ID İletişim'i kurarak, bugün sahnede, erkanda, perdede gördüğümüz birçok sanatçının onun sayesinde mesleklerine küsmeden sanat hayatlarına devam etmelerine olanak sağlıyor." şeklinde konuşan Metin Akdülger yazısında iki isme de övgüler yağdırdı.

Ayşe Barım'la ilgili "Bana sanat ve meslek hayatımda değerli hissederek, parlayarak, özgürce var olabileceğimi gösteren kişi Ayşe'dir. Yaklaşık yedi yıldır birlikte çalışıyoruz ve uluslararası standartlarda menajerlik yapan belki de tek firma olan ID İletişim'i kurarak, bugün sahnede, erkanda, perdede gördüğümüz birçok sanatçının onun sayesinde mesleklerine küsmeden sanat hayatlarına devam etmelerine olanak sağlıyor." şeklinde konuşan Metin Akdülger yazısında iki isme de övgüler yağdırdı.
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Metin Akdülger'in açıklamasının tamamını sizin için şöyle bırakalım👇

Metin Akdülger'in açıklamasının tamamını sizin için şöyle bırakalım👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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