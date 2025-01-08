"'Mafyavari' Gelirlere Çökme": Sefo ve Reynmen Birlikte Çıkarttıkları Bonita Şarkısı Yüzünden Davalık Oldu!
"'Mafyavari' Gelirlere Çökme": Sefo ve Reynmen Birlikte Çıkarttıkları Bonita Şarkısı Yüzünden Davalık Oldu!
2021 senesinde birlikte çıkarttıkları 'Bonita' isimli şarkıyla adlarından bahsettiren ve listelerin uzunca bir süre başında kalan Reynmen ve Sefo ikilisi gündeme anlaşmazlıklarıyla geldi. Geçtiğimiz aylarda Ebo Show programına katılan Sefo Reynmen hakkında parasını vermediğini ve aralarının bozuk olduğunu itiraf etmişti. Sefo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikilinin arasının Bonita şarkısı yüzünden açıldığını doğruladı. Şarkıdan yaklaşık iki buçuk senedir gelir elde etmediğini söyleyen Sefo hukuki yollara başvurduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2021 senesinde yayınlanmasının ardından Reynmen ve Sefo'nun birlikte oluşturdukları enerjiyle büyük bir başarı yakalayan Bonita şarkısına mutlaka daha önce denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sefo'nun kariyerinde ayrı Reynmen'inkinde ayrı katkısı bulunan şarkı beklenmedik bir şekilde ikilinin davalık olmasına neden oldu.
Geçtiğimiz aylarda Ebo Show'a konuk olan Sefo zaten ikilinin arasının kötü olduğunu ve Reymen'in kendisine parasını vermediğini itiraf etmişti.
Sefo geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Bonita şarkısından iki buçuk senedir bir gelir elde etmediğini itiraf ederek hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.
"Yaklaşık 2,5 senedir; kendi yazdığım, söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim şarkının gelirlerinden ödeme alamıyorum." ifadelerini kullanan rapçi Sefo 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş'a karşı hukuk mücadelesi başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"3 ya da 5 ne kadar bilmiyorum. Parası da umrunda değil bu mafyavari gelirlere çökme tavrına karşı elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım" ifadelerini kullanan Sefo'nun o açıklamasının tamanını şöyle bırakalım...
Rapçi ardından kedisini paylaşarak üstüne "Alacağız o mama paralarını kızım dirayetli ol." notunu düştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın