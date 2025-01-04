En Yakınındaki İsimmiş: Hülya Avşar'ın Programına Katılan Hande Yener'den Akıl Tutulması Yaşatacak Aşk İtirafı
En Yakınındaki İsimmiş: Hülya Avşar'ın Programına Katılan Hande Yener'den Akıl Tutulması Yaşatacak Aşk İtirafı
Türk popunun en bilindik isimlerinden olan Hande Yener'i ikonik hareketleri, muhteşem sesi ve sıra dışı tarzıyla oldukça yakından takip ediyoruz. Özel hayatından çok zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve her seferinde başarıyı yakalayan şarkılarıyla adından bahsettiren Yener, Hülya Avşar'ın YouTube kanalında kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu. 5 yıldır prodüktörlüğünü yapan isimle ilişki yaşadığını söyleyen Yener duyanları şoke etti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Yılların eskitemediği, pop şarkıların kraliçesi, her yaptığı şarkı tutan ve dilimize dolanan Hande Yener'i müziğiyle sık sık duyuyoruz.
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"Naber" "Kırmızı" "Sebastian" gibi hit şarkılarıyla listelerin her sezon başına yerleşmeye alışan popun kraliçesi kaostan uzak durmasıyla da biliniyor.
17 yaşında çocukluk aşkı Uğur Kulaçoğlu'yla evlenen ardından 'Romeo’su Kadir Doğulu ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Hande Yener olay aşkları ve ayrılıklarıyla duyduğumuz bir isim oluyordu.
Fakat durum bu sefer farklı... Muhteşem sesi, üzerine çalışılmış sahne şovları ve tarzıyla adından bahsettiren Hande Yener Hülya Avşar'ın programına konuk oldu.
Hülya Avşar'ın sevgilin var mı sorusuna ''5 yıldır sevgilim var benim müziklerimi yapıyor. Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim." şeklinde cevap veren isim ufak çaplı bir şok yaşattı.
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"Çok şanslıyım, beni anlıyor, dinliyor. İlk söylediğim şey seni bana Allah yolladı ikinci söylediğim şey aileni tanımak istiyorum. Rol mü yapıyorsun bana dedim ve annesiyle tanıştım.'' şeklinde konuşan Yener durmuş durmuş turnayı gözünden vurmuşa benziyor!
Hande Yener prodüktörü Misha ile beş yıldır ilişkilerini devam ettirdiklerini itiraf ederken ilişkisinin üçüncü ve dördüncü senelerinde yaşanan çatırdamalara rağmen uzun süredir birlikte olduklarını ekledi.
O anları izleyelim👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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