Uyku Uzmanı, En Kötü Uyku Pozisyonunu Açıkladı: Birçok Kişi Boyun ve Sırt Ağrısı Çekiyor!
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/health/ex...
Uyku pozisyonları, sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahip. Pek çoğumuz, rahat bir gece uykusu için en sevdiğimiz pozisyonu seçsek de bazı pozisyonlar uzun vadede boyun ve sırt ağrılarına neden olabiliyor. Bir uyku uzmanı, en kötü uyku pozisyonunu açıkladı. Bu uyku pozisyonunu tercih edenler uzun vadede boyun ve sırt ağrısı çekiyor!
İşte detaylar...
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Hangi uyku pozisyonunu tercih ediyorsunuz?
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Benenden Health’ten Dr. Cheryl Lythgoe, yan yatmanın özellikle horlama ve uyku apnesi yaşayanlar için en uygun pozisyon olduğunu söylüyor.
Dr. Lythgoe, "Yüzüstü üstü yatmak gibi omurgayı zorlayan pozisyonlar, fiziksel rahatsızlıkları artırabilir. Bu tür pozisyonlar, omurganın hizalanmasını bozarak boyun ve belde baskı yaratabilir, bu da kronik ağrı ve uyku sorunlarına yol açar" diyerek uyardı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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