Uyku Uzmanı, En Kötü Uyku Pozisyonunu Açıkladı: Birçok Kişi Boyun ve Sırt Ağrısı Çekiyor!

Aynı şekilde mide ekşimesi ya da sindirim sorunları olanlar için de bu pozisyon faydalı olabilir. Çünkü yan yatmak, vücudu hafifçe eğerek sindirimi kolaylaştırıyor.

Diğer taraftan, yüzüstü yatmanın omurgaya, eklemlere ve sinirlere zarar verebileceği konusunda uyarıyorlar. Bu pozisyon uzun vadede boyun ve sırt ağrıları gibi sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca, bu şekilde uyumak solunum problemlerini de artırabiliyor.