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Uyku Uzmanı, En Kötü Uyku Pozisyonunu Açıkladı: Birçok Kişi Boyun ve Sırt Ağrısı Çekiyor!

Uyku Uzmanı, En Kötü Uyku Pozisyonunu Açıkladı: Birçok Kişi Boyun ve Sırt Ağrısı Çekiyor!

Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 21:49

Uyku pozisyonları, sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahip. Pek çoğumuz, rahat bir gece uykusu için en sevdiğimiz pozisyonu seçsek de bazı pozisyonlar uzun vadede boyun ve sırt ağrılarına neden olabiliyor. Bir uyku uzmanı, en kötü uyku pozisyonunu açıkladı. Bu uyku pozisyonunu tercih edenler uzun vadede boyun ve sırt ağrısı çekiyor!

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/health/ex...
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Hangi uyku pozisyonunu tercih ediyorsunuz?

Hangi uyku pozisyonunu tercih ediyorsunuz?

Yapılan bir ankette, 2.000 yetişkinin en popüler uyuma pozisyonunun sağ taraf olduğu ortaya çıktı. Ancak uzmanlar, sağ tarafın en popüler pozisyon olmasına rağmen aslında en sağlıklı pozisyonun sol taraf olduğunu belirtiyor. Ayrıca, sırt üstü yatmayı ve dizlerin altına yastık koymayı öneriyorlar ama yüzüstü uyumak pek sağlıklı değil.

Benenden Health’ten Dr. Cheryl Lythgoe, yan yatmanın özellikle horlama ve uyku apnesi yaşayanlar için en uygun pozisyon olduğunu söylüyor.

Benenden Health’ten Dr. Cheryl Lythgoe, yan yatmanın özellikle horlama ve uyku apnesi yaşayanlar için en uygun pozisyon olduğunu söylüyor.

Aynı şekilde mide ekşimesi ya da sindirim sorunları olanlar için de bu pozisyon faydalı olabilir. Çünkü yan yatmak, vücudu hafifçe eğerek sindirimi kolaylaştırıyor.

Diğer taraftan, yüzüstü yatmanın omurgaya, eklemlere ve sinirlere zarar verebileceği konusunda uyarıyorlar. Bu pozisyon uzun vadede boyun ve sırt ağrıları gibi sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca, bu şekilde uyumak solunum problemlerini de artırabiliyor.

Dr. Lythgoe, "Yüzüstü üstü yatmak gibi omurgayı zorlayan pozisyonlar, fiziksel rahatsızlıkları artırabilir. Bu tür pozisyonlar, omurganın hizalanmasını bozarak boyun ve belde baskı yaratabilir, bu da kronik ağrı ve uyku sorunlarına yol açar" diyerek uyardı.

Dr. Lythgoe, "Yüzüstü üstü yatmak gibi omurgayı zorlayan pozisyonlar, fiziksel rahatsızlıkları artırabilir. Bu tür pozisyonlar, omurganın hizalanmasını bozarak boyun ve belde baskı yaratabilir, bu da kronik ağrı ve uyku sorunlarına yol açar" diyerek uyardı.

Örneğin, fetal pozisyonda yatarken dizler arasına bir yastık yerleştirmek ya da sırt üstü yatarken dizlerin altına yastık koymak, bel ve kalça üzerindeki yükü azaltabilir.

Ankette katılımcıların dörtte biri, sabahları ağrı, sızlama ya da kas gerilmeleri yaşadıklarını belirtmiş. En sık karşılaşılan sorunlar arasında boyun (yüzde 31) ve kas ağrıları (yüzde 29) var. Ancak katılımcıların yüzde 70'i bu sorunlar için herhangi bir çözüm denememiş.

Çözümler arasında yüzde 40’ı düzenli egzersiz yapmayı tercih etmiş, yüzde 34’ü ise ağrı kesici kullanmış. Ancak sadece yüzde 14’ü sağlık uzmanına başvurmuş.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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