Astrolog Can Aydoğmuş, Banka Hesabı Açmak İçin En Şanslı Zamanı Açıkladı!

Aydoğmuş, 30 Nisan 2025 tarihinde saat 10.42 ile 10.55 arasında daha önce hesap açılmayan bir bankadan açılacak yeni bir hesabın zenginlik ve para getireceğini dile getirdi.

Not olarak, 'Tüm paranızı ve kazançlarınızı o hesaba almaya başlamalısınız! Daha önce dediğim zamanda hesap açanlar çok fayda gördü!' dedi.