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Astrolog Can Aydoğmuş, Banka Hesabı Açmak İçin En Şanslı Zamanı Açıkladı!

Astrolog Can Aydoğmuş, Banka Hesabı Açmak İçin En Şanslı Zamanı Açıkladı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 21:00

Son zamanlardaki öngörüleriyle gündeme gelen Can Aydoğmuş, X (Twitter) hesabından yaptığı bir paylaşımla yeniden gündem oldu. Aydoğmuş, banka hesabı açmak için en şanslı zaman aralığını açıkladı. Bu zaman aralığında daha önce hesap açılmamış bir bankadan açılacak hesabın para ve zenginlik getireceğini de söyledi.

İşte detaylar...

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Astrolog Can Aydoğmuş, belirli tahminleriyle ve öngörüleriyle gündeme geliyor.

Astrolog Can Aydoğmuş, belirli tahminleriyle ve öngörüleriyle gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan İstanbul depremini de aylar öncesinden bilmişti. Aydoğmuş, mart ayı sonunda Satürn'ün ev değiştireceğini ve tutulma yaşanacağını söyleyip 25 gün - 1 ay aralığında bir deprem meydana gelebileceğini açıklamıştı. Aydoğmuş'un bu sözleri, 6.2 büyüklüğündeki depremle tekrardan akıllara gelmişti.

Anlatmıştık:

Can Aydoğmuş, bu sefer de banka hesabı açmak için en şanslı zaman aralığını açıkladı.

Can Aydoğmuş, bu sefer de banka hesabı açmak için en şanslı zaman aralığını açıkladı.

Aydoğmuş, 30 Nisan 2025 tarihinde saat 10.42 ile 10.55 arasında daha önce hesap açılmayan bir bankadan açılacak yeni bir hesabın zenginlik ve para getireceğini dile getirdi.

Not olarak, 'Tüm paranızı ve kazançlarınızı o hesaba almaya başlamalısınız! Daha önce dediğim zamanda hesap açanlar çok fayda gördü!' dedi.

İşte o gönderi...

İşte o gönderi...

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Can Aydoğmuş'un son yazısına ve profiline de buradan ulaşabilirsiniz:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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