Türkiye, Amerika, Dolar ve Borsa

Açıkçası, Türkiye borsasının 2025 Haziran ayına kadar düşüş yaşayacağını, özellikle 2025 Mart sonu ile Nisan başına kadar ciddi bir düşüş olacağını astrolojik olarak öngörmüştüm ve söylediğim oldu. Altın yükselecek demiştim, öyle de oldu.

Bitcoin’e dair tarihi öngörülerim astrolojik olarak gerçekleşti.

Sonrasında ise 2025 Haziran ile 2026 Haziran arasında Türkiye borsasının yükseleceğini söylemiştim. Herkes bana sorduğu için, daha önce zaten yapmış olduğum astrolojik öngörümü tekrar ediyorum: İçiniz rahat olsun…

Muhalif ve İktidar Yanlılarına Cevap

Muhalif veya iktidar yanlısı olan insanlar için şunu söylemek istiyorum: Sonuç olarak herkesin fikirleri, görüşleri farklı olabilir ama benim astrolojik olarak Türkiye haritasında gördüğüm Türkiye’nin, öyle ya da böyle, çok büyük bir rahatlama, zenginlik ve refaha ulaşacağı yönünde.

Türk Halkı ve Türkiye’de Yaşayan İnsanlar Nasıl Hissediyor ve Hissedecek?

Türkiye’de yaşayan insanlar, 2023 Ocak ayından bu yana Satürn’ün Türkiye’nin Ay’ına yaptığı transit nedeniyle mutsuzluk yaşıyorlardı. Zaten bu etkinin başlamasıyla Türkiye’de çok büyük bir deprem oldu ve ardından olaylar gelişti.

Şimdi Satürn çıktı, transit bitti ama etkisi hâlâ devam ediyor. Bu etkinin tamamen ortadan kalkması için pozitif bir etkinin gelmesi gerekiyor. O etki de 15 Haziran’da kendini göstermeye başlayacak ve 2025 Haziran ile 2026 Haziran arasında Türk halkı mutlu olacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları huzur bulacak!

Sonrasında, 2026 Haziran ile 2027 Haziran arasında Türkiye’nin kasası para ile dolup taşacak!

Tüm burçlara söylemek istediğim şu: Bu dönemde mutlaka bilinçaltınızı iyi bir noktaya taşımaya ve farkındalığınızı yükselterek aydınlanmaya, uyanışa yönelin! Bu sayede, önümüzdeki süreci daha rahat geçirirsiniz.

Türkiye’deki Markalar, Şirketler ve Patronlar Ne Olacak?

Açıkçası, ben zaten çok önceden, 2022 yılında ve 2023-2024 yıllarında, 2025 Mart itibarıyla 2028 Mart’a kadar Türkiye’deki ünlüler, medya, patronlar, markalar ve şirketler için zor bir dönem olacağını söylemiştim. Bu süreç, 2025 Mart ayındaki boykotlarla başladı; bu dönemde birçok ünlü zor şeyler yaşamaya başladı, büyük holding patronları hemen 2025 Mart ayında değişti ve medyadaki en önemli isimlere kadar ciddi olaylar kendini göstermeye başladı.

Açıkçası, bu sürecin 2028 Mart ayına kadar devam edeceği ve Türkiye’deki pek çok şirketin, patronların ve en öndeki ünlü isimlerin değişeceği ya da zor bir dönemden geçeceklerini çok net bir şekilde gösteriyor.

Türkiye’deki Gençlerin Rahatlaması ve Serbest Kalmaları

Türkiye’deki gençlerin rahatlaması, serbest kalması veya her türlü olumlu etkinin ortaya çıkması, 2025 Haziran ortasından itibaren kendini gösterecek ve Temmuz 2025’le birlikte gençlerle ilgili son derece pozitif etkiler ortaya çıkacak!

Türkiye’de Eğitim Alanları Ne Olacak?

Türkiye’deki eğitim alanlarıyla ilgili olarak, 2026 Aralık ayına kadar birçok gündem ve değişiklik kendini gösterecek! Ancak, 2025 Haziran ile 2026 Haziran arasında şifalandırıcı ve rahatlatıcı olaylar da ortaya çıkacak. 2026 Temmuz itibarıyla ise daha yoğun bir şekilde, 2026 Aralık ayına kadar üniversiteler, eğitim, devlet, hukuk, adalet ve yönetim konularıyla ilgili gündemler ve pek çok olay kendini gösterebilir. Bu konularla ilgili ciddi gündemler yaşanabilir.

Ekrem İmamoğlu Astroloji Haritası

Daha önce de Ekrem İmamoğlu’nun astroloji haritasına bakarak öngörülerde bulundum ama unutmayın, sonuç olarak ben astroloji haritalarına bakarak öngörüde bulunuyorum. Türkiye’nin astroloji haritasına 2016 yılından beri bakıyor ve yaptığım öngörülerin tuttuğunu görüyorum; bu da Türkiye’nin haritasının, yani doğum saati, tarihi ve yerinin doğru olduğu anlamına geliyor.

Eğer Ekrem İmamoğlu’nun astroloji harita bilgileri doğruysa, o zaman yaptığım öngörüler de doğru çıkar. Ama eğer doğum saati, tarihi veya yeri yanlışsa, o zaman öngörüler doğru çıkmaz. Sonuç olarak, astroloji haritasının doğru olması gerekiyor.

Zamanında Trump ve Biden seçiminde yorum yapmak istediğimde, doğru düzgün yapamamıştım çünkü Biden’ın astroloji haritası yoktu ve bilememiştim. Lakin son seçimde Kamala’nın ve Trump’ın doğum haritaları elimde doğru bir şekilde vardı, bu yüzden Trump seçimi kazanacak dedim ve kazandı. Sonuç olarak, astroloji haritası doğru olduğunda, doğru öngörüde bulunabildiğimi yıllardır hepimiz görüyoruz. Futboldan Bitcoin’e kadar sayısız öngörüm gerçekleşiyor çünkü elimdeki haritalar doğru.

Fenerbahçe’nin Durumu Ne Olacak?

2018 yılında, Fenerbahçe’nin bu döneme -yani 2025’e kadar- zor bir sürecin içinden geçeceğini, 2025 Mayıs sonrası daha iyi olacağını ve 2025 Aralık sonrası çok büyük bir yükselişe geçeceğini astrolojik öngörü olarak söylemiştim ve aynen dediğim gibi oldu.

Ve şu anda gördüğünüz üzere, son dönemde çok daha iyiye doğru gidiyor. İlerleyen süreçte Fenerbahçe taraftarları çok daha mutlu olacak ve Fenerbahçe, yurt içi ve yurt dışında çok büyük bir yükseliş yaşayacak!