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etiket Türkiye, Amerika, Dolar ve Borsa

Can Aydoğmuş
Can Aydoğmuş - yazio
10.04.2025 - 22:29

Canım takipçilerim,

Bu dönemin hepimiz için gerçekten zorlayıcı geçtiğinin son derece farkındayız. Bizim neslimizin yaşamı pandemi, çok ciddi depremler, ekonomik zorluklar ve hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşanan ciddi mücadelelerle dolu bir süreçten geçiyor.

Lakin şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum ki, önümüzdeki süreç bizlere son derece güzel günler getirecek.

Bazı başlıklar altında sorularınızı cevaplayacağım.

Öncesinde belirtmek istediğim önemli bir ayrıntı var: Ben öngörülerimi astroloji haritalarına bakarak yapıyorum. Adı geçen kişilerin haritaları doğru mu, değil mi bilmem ama Türkiye’nin astroloji haritası son derece doğru bir şekilde çalışıyor.

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Erken Seçim

Erken Seçim

Astroloji haritalarına bakarak yorum yaptığım için, 2025 yılına dair erken seçim etkisinin çok yoğun olduğunu gördüm. Bu yüzden 2025 yılında erken seçim olabileceğini söylemekle birlikte, bu etkinin aslında 2025 ile 2026 Aralık ayı arasında devam ettiğini belirtmek isterim. Sonuç olarak dediğim oldu ve tam söylediğim tarihlerde erken seçim konuşmaları gündeme gelmeye başladı.

Önümüzdeki dönemde, 2026 Aralık ayına kadar bu gündemin yoğun bir şekilde kendini göstereceği astrolojik olarak görünüyor. Tabii bu durum nasıl tezahür edecek, hep birlikte göreceğiz. Açıkçası, 2025’te başlayan etki 2026 Aralık tarihine kadar devam ettiği için bu süreç, bir erken seçim veya referandum gibi bir durum olabilir. Yani anayasa değişikliği için de bir seçime gidilebilir. Bu durumda da aslında bir erken seçim süreci yaşanıyor diyebiliriz.

Bu astrolojik etki 2025’te başladı ve tam anlamıyla 2026 Aralık ayına kadar devam edecek. Erken seçim mi yoksa anayasa değişikliği için bir referandum mu yaşayacağız, hep beraber göreceğiz. Ben sonuç olarak astrolojik haritalara bakarak yorum yapıyorum; kimse lütfen bana kızmasın.

Peki, Türkiye'de Ne Olacak? 

Türkiye, dünyanın süper güçlerinden biri olacak, birçok ülkeyi ve dünya liderlerini birleştiren bir merkez haline gelecek. 

Ekonomisi son derece iyi olacak ve pasaportu çok kıymetlenecek. Türkiye’nin toprakları, dünyanın en pahalı ve en değerli toprakları haline gelecek! 

Türkiye’deki emekliler kesinlikle mutlu ve rahat edecek! Hapishaneler boşalacak! 

Türkiye Ekonomisi O Kadar İyi Olacak ki Her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Ev Sahibi Olacak!

Bu astrolojik öngörüde bulundum çünkü önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ekonomisinin çok iyi olacağını ve Türk parasının değer kazanacağını çok net bir şekilde görmemin yanında, 2028 Temmuz ile 2031 Ocak ayı arasında Türkiye’deki tüm vatandaşların ev sahibi olabilmesi için yeni çözümlerin ortaya çıkacağını ve Türkiye’de herkesin ev sahibi olabileceğini astrolojik olarak öngörüyorum.

Ev sahibi veya mülk sahibi olmayan insanlara özel ayrıcalıklar tanınacak ve böylelikle Türkiye’de ev sahibi olmayan hiç kimse kalmayacak! Bu tabii benim astrolojik öngörüm.

ÖNEMLİ UYARI:

Bu yazıda finansal astrolojik öngörülerde bulunulmaktadır. Dikkat edilmesini isterim ki, burada yer alan ifadeler bir yatırım tavsiyesi değildir.

Yapılan tüm yorumlar, astrolojik etkilerin yorumlanması ışığında paylaşılmaktadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, tamamen kişisel görüşlere dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2025–2027 Arasında dolarda Tarihi Düşüş Bekliyorum!

2025–2027 Arasında dolarda Tarihi Düşüş Bekliyorum!

Türk parası çok değerlenecek; dünyada şu anda euro ve dolar ne kadar kıymetliyse, Türk parası da o kadar değerli olacak!

Doların düşeceğini ve değer kaybedeceğini uzun zamandır astrolojik öngörülerle söylüyorum. Ve bunun 2025 Haziran ile 2027 Haziran arasında olacağını söyledim ve söylemeye devam ediyorum! Benimle dalga geçenler ve alay edenler o zaman ne diyecek, ne yapacak çok merak ediyorum!

Ben, daha Trump başkan olmadan önce 'Dolar düşecek ve değer kaybedecek' diye tarihleriyle birlikte yazmıştım ve şimdi önümüzdeki süreçte olacaklara şaşıracaksınız!

Doların düşeceğine dair astrolojik öngörümü 2021 yılından itibaren yapmıştım. Defalarca, doların 2025 Haziran ile 2027 Haziran arasında çok ciddi düşeceğini yazmış ve söylemişim! Bu öngörümün arkasındayım. Donald Trump’ın kazanacağını ve Amerika’daki ayaklanmaları da astrolojik öngörülerimle bildim! Bütün söylediklerim tek tek gerçekleşiyor! O yüzden, dolar ile ilgili astrolojik öngörümün de gerçekleşeceğini düşünüyorum.

Amerika’daki ve Yurt Dışındaki Türk Vatandaşları Yatırımlarını Türkiye’ye Taşıyor

Amerika’da yaşayan veya yurt dışında yaşayan tüm Türk vatandaşlarına sesleniyorum: Dolarlarınızı başka bir para birimine çevirin! Yıllar önce, doların bu dönemde değer kaybedeceğini söylemiştim ve öngördüğüm tarihler gelmek üzere… 

Hatta benim tavsiyem, Amerika’daki takipçilerim yatırımlarını başka bir ülkeye taşısınlar; hatta en iyisi, yatırımlarınızı Türkiye’ye yapın! Bakın, benim sayısız astrolojik öngörüm gerçekleşti! Türkiye’de ev ve toprak fiyatları daha da artacak! Türkiye’nin, toprak, mal, mülk, ev yatırımı yapmak için en doğru yer olduğunu tekrar ve tekrar vurgulamak istiyorum! Ben altın seviyorum, altıncıyım -o ayrı mesele- ama söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir!

Dünya ve Türkiye’nin bu zorlu döneminden kişisel olarak nasıl rahatlıkla çıkabiliriz?

Dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği bu zor dönemi ancak kendi farkındalığımız, bilincimiz ve bilinçaltımız üzerinde çalışarak aşabiliriz.

Aslında yaşanan tüm olaylar bizim, sahip olduğumuz her şeyin kıymetini daha iyi anlamamız ve artık birbirimizi ayrıştırmadan, din, dil, ırk gibi farklılıklarla bölmeden sevmemiz ve kucaklamamız için bir yolculuk. Tüm farklılıklarımızla birbirimizi kucaklamalı ve anlamalıyız. Travmalarımızı ve atalarımızdan gelen zorlukların etkilerini daha iyi kavramalı ve buna göre birbirimizi sevmeliyiz. 

Zaten o sevgiye geçtiğimizde her şey çözülecek! Birlik, beraberlik ve sevgi kazanacak.

Şu anda yaşanan tüm süreçleri adeta bir film izler gibi izleyin ve kalbinizden herkesi kucaklayın. Nefrete değil, sevgiye yönelin!

Bu konu üzerine YouTube kanalımda bir video çekerek daha detaylı anlatacağım, mutlaka izleyin. Aynı zamanda, hepinizin bu süreçten daha kolay ve rahat bir şekilde geçebilmesi için en büyük tavsiyem: YouTube kanalımda Katıl butonundaki Güneş üyeliğime mutlaka üye olun! Sadece 300 lira gibi çok uygun bir aylık ücreti var ve içinde 70 saatin üzerinde 'Mucizeni Yarat' seminer serim bulunuyor. Bu seminer serisi, gerçekten size çok yardımcı olabilir ve hepiniz üzerinde ciddi anlamda pozitif bir etki yaratabilir.

Türkiye koşullarında kaygıyı yönetmek üzerine de YouTube kanalımda bir video paylaşacağım.

Donald Trump Durumu

Açıkçası, Donald Trump’ın Türkiye’ye iyi geleceğini yazmıştım ve söylediğim oldu. Donald Trump, inanılmaz bir şekilde İsrail’e karşı bile Türkiye’yi savunmaya başladı. Önümüzdeki dönemde Donald Trump’ın Türkiye’yi çok pozitif bir şekilde etkileyeceğini göreceksiniz.

Donald Trump’ın yaptıkları ve yapacaklarından dolayı Amerika ve dolar zor zamanlar yaşayabilir, ama Türkiye bu süreçten çok pozitif yönde etkilenecek! Rusya, Avrupa ve Amerika ya da bu ülkelerden farklı ülkeler, hepsi Türkiye ile çok iyi ilişkiler geliştirebilir. Türkiye çok büyük bir güç, birleşim noktası haline gelebilir ve bu sayede zenginliğe kavuşabilir.

Türkiye Borsası

Türkiye Borsası

Açıkçası, Türkiye borsasının 2025 Haziran ayına kadar düşüş yaşayacağını, özellikle 2025 Mart sonu ile Nisan başına kadar ciddi bir düşüş olacağını astrolojik olarak öngörmüştüm ve söylediğim oldu. Altın yükselecek demiştim, öyle de oldu.

Bitcoin’e dair tarihi öngörülerim astrolojik olarak gerçekleşti.

Sonrasında ise 2025 Haziran ile 2026 Haziran arasında Türkiye borsasının yükseleceğini söylemiştim. Herkes bana sorduğu için, daha önce zaten yapmış olduğum astrolojik öngörümü tekrar ediyorum: İçiniz rahat olsun…

Muhalif ve İktidar Yanlılarına Cevap

Muhalif veya iktidar yanlısı olan insanlar için şunu söylemek istiyorum: Sonuç olarak herkesin fikirleri, görüşleri farklı olabilir ama benim astrolojik olarak Türkiye haritasında gördüğüm Türkiye’nin, öyle ya da böyle, çok büyük bir rahatlama, zenginlik ve refaha ulaşacağı yönünde.

Türk Halkı ve Türkiye’de Yaşayan İnsanlar Nasıl Hissediyor ve Hissedecek?

Türkiye’de yaşayan insanlar, 2023 Ocak ayından bu yana Satürn’ün Türkiye’nin Ay’ına yaptığı transit nedeniyle mutsuzluk yaşıyorlardı. Zaten bu etkinin başlamasıyla Türkiye’de çok büyük bir deprem oldu ve ardından olaylar gelişti. 

Şimdi Satürn çıktı, transit bitti ama etkisi hâlâ devam ediyor. Bu etkinin tamamen ortadan kalkması için pozitif bir etkinin gelmesi gerekiyor. O etki de 15 Haziran’da kendini göstermeye başlayacak ve 2025 Haziran ile 2026 Haziran arasında Türk halkı mutlu olacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları huzur bulacak!

Sonrasında, 2026 Haziran ile 2027 Haziran arasında Türkiye’nin kasası para ile dolup taşacak!

Tüm burçlara söylemek istediğim şu: Bu dönemde mutlaka bilinçaltınızı iyi bir noktaya taşımaya ve farkındalığınızı yükselterek aydınlanmaya, uyanışa yönelin! Bu sayede, önümüzdeki süreci daha rahat geçirirsiniz.

Türkiye’deki Markalar, Şirketler ve Patronlar Ne Olacak?

Açıkçası, ben zaten çok önceden, 2022 yılında ve 2023-2024 yıllarında, 2025 Mart itibarıyla 2028 Mart’a kadar Türkiye’deki ünlüler, medya, patronlar, markalar ve şirketler için zor bir dönem olacağını söylemiştim. Bu süreç, 2025 Mart ayındaki boykotlarla başladı; bu dönemde birçok ünlü zor şeyler yaşamaya başladı, büyük holding patronları hemen 2025 Mart ayında değişti ve medyadaki en önemli isimlere kadar ciddi olaylar kendini göstermeye başladı. 

Açıkçası, bu sürecin 2028 Mart ayına kadar devam edeceği ve Türkiye’deki pek çok şirketin, patronların ve en öndeki ünlü isimlerin değişeceği ya da zor bir dönemden geçeceklerini çok net bir şekilde gösteriyor.

Türkiye’deki Gençlerin Rahatlaması ve Serbest Kalmaları

Türkiye’deki gençlerin rahatlaması, serbest kalması veya her türlü olumlu etkinin ortaya çıkması, 2025 Haziran ortasından itibaren kendini gösterecek ve Temmuz 2025’le birlikte gençlerle ilgili son derece pozitif etkiler ortaya çıkacak!

Türkiye’de Eğitim Alanları Ne Olacak?

Türkiye’deki eğitim alanlarıyla ilgili olarak, 2026 Aralık ayına kadar birçok gündem ve değişiklik kendini gösterecek! Ancak, 2025 Haziran ile 2026 Haziran arasında şifalandırıcı ve rahatlatıcı olaylar da ortaya çıkacak. 2026 Temmuz itibarıyla ise daha yoğun bir şekilde, 2026 Aralık ayına kadar üniversiteler, eğitim, devlet, hukuk, adalet ve yönetim konularıyla ilgili gündemler ve pek çok olay kendini gösterebilir. Bu konularla ilgili ciddi gündemler yaşanabilir.

Ekrem İmamoğlu Astroloji Haritası

Daha önce de Ekrem İmamoğlu’nun astroloji haritasına bakarak öngörülerde bulundum ama unutmayın, sonuç olarak ben astroloji haritalarına bakarak öngörüde bulunuyorum. Türkiye’nin astroloji haritasına 2016 yılından beri bakıyor ve yaptığım öngörülerin tuttuğunu görüyorum; bu da Türkiye’nin haritasının, yani doğum saati, tarihi ve yerinin doğru olduğu anlamına geliyor.

Eğer Ekrem İmamoğlu’nun astroloji harita bilgileri doğruysa, o zaman yaptığım öngörüler de doğru çıkar. Ama eğer doğum saati, tarihi veya yeri yanlışsa, o zaman öngörüler doğru çıkmaz. Sonuç olarak, astroloji haritasının doğru olması gerekiyor.

Zamanında Trump ve Biden seçiminde yorum yapmak istediğimde, doğru düzgün yapamamıştım çünkü Biden’ın astroloji haritası yoktu ve bilememiştim. Lakin son seçimde Kamala’nın ve Trump’ın doğum haritaları elimde doğru bir şekilde vardı, bu yüzden Trump seçimi kazanacak dedim ve kazandı. Sonuç olarak, astroloji haritası doğru olduğunda, doğru öngörüde bulunabildiğimi yıllardır hepimiz görüyoruz. Futboldan Bitcoin’e kadar sayısız öngörüm gerçekleşiyor çünkü elimdeki haritalar doğru.

Fenerbahçe’nin Durumu Ne Olacak?

2018 yılında, Fenerbahçe’nin bu döneme -yani 2025’e kadar- zor bir sürecin içinden geçeceğini, 2025 Mayıs sonrası daha iyi olacağını ve 2025 Aralık sonrası çok büyük bir yükselişe geçeceğini astrolojik öngörü olarak söylemiştim ve aynen dediğim gibi oldu.

Ve şu anda gördüğünüz üzere, son dönemde çok daha iyiye doğru gidiyor. İlerleyen süreçte Fenerbahçe taraftarları çok daha mutlu olacak ve Fenerbahçe, yurt içi ve yurt dışında çok büyük bir yükseliş yaşayacak!

Dünyada Olacaklar

Dünyada Olacaklar

Trump ve Elon Musk Tehlikede mi?

Bence Donald Trump ve Elon Musk çok zor bir süreçten geçiyorlar ve astrolojik olarak 2025 Nisan ve Mayıs ayları gerçekten çok tehlikeli görünüyor. Kesinlikle çok daha fazla önlem almalı ve dikkat etmeliler. Ben sadece astrolojik öngörüde bulunuyorum; daha önce, yıllar önce Donald Trump için bu öngörüde bulunup uyarmıştım ve arkasından kendisine saldırılar gerçekleşti. Bu yüzden kesinlikle daha fazla önlem almaları gerekiyor.

Amerika Nasıl Olacak?

Amerika, eninde sonunda bölünmeye doğru gidecek. Dolar değer kaybedecek ve Amerika çok ciddi bir değişim sürecine girerek farklı yapılara bölünecek. Ardından, Avrupa Birliği gibi kendi içinde birliği olan farklı ülkeler haline dönüşecek!

İngiltere Kraliyeti Ne Olacak?

İngiltere kraliyet ailesi, 2025 Mart ayı itibarıyla Satürn etkisiyle en zor döneme girdiler. 2028 Mart ile 2029 Ağustos arasında Kral Charles çok zor şeyler yaşayacak ve kariyer hayatı açısından çok kötü bir dönem geçirecek! Eğer krallığına devam edebilirse, bu zor dönem 2032 Temmuz ayına kadar sürecek.

Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, 2025 Mart itibarıyla başlayan bu süreç, 2028 Mart sonrasında artarak devam edecek ve 2029 Ağustos sonrası doruk noktasına ulaşacak. Bu zor dönem, 2032 Temmuz ayına kadar tüm İngiltere kraliyet ailesi üyeleri için korkunç derecede zor ve kötü bir süreç olarak kendini gösterecek.

Ayrıca, 2032 ile 2034 sonu arasında Prens William ve eşi için de çok zor bir dönem olacak. Prens Harry ise, 2028 Mart ile 2029 sonu arasında eşinden ayrılabilir ya da çocuklarıyla ilgili çok zor şeyler yaşayabilir.

Arap Ülkeleri ve Azerbaycan

Arabistan’ın modernleşeceğini ve Azerbaycan’ın topraklarının genişleyeceğini öngördüm.

Ve şimdi yine diyorum ki, Azerbaycan’ın toprakları daha da genişleyecek ve Azerbaycan tarihinde hiç yaşamadığı bir zenginleşme dönemi yaşayacak! Özellikle 2033 ile 2053 yılları arasında, Azerbaycan tarihinin en büyük zenginliğine ulaşacak!

Azerbaycan, 2025 Haziran ile 2026 Haziran arasında dış ilişkilerinden çok ciddi para ve maddi güç elde edecek; gücü artacak ve mutlu olacak! 2025 Haziran ile 2026 Haziran arasında Azerbaycan’a toplu paralar, mal-mülk, yatırım ve güç gelecek!

Arap ülkeleri, gittikçe daha fazla modernleşerek Avrupa ülkeleri gibi olacaklar ve özgürlükler ülkeleri olarak ilan edilecekler. Arap ülkelerinin modernleşeceğini ben yıllar önce söylemiştim ve söylediklerim tek tek gerçekleşti. Suudi Arabistan büyük bir değişim yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Ben modernleşeceklerini söylediğimde kimse bana inanmamıştı.

İran Ne Olacak?

İran yönetimi tamamen değişecek ve İran özgür bir ülke olacak! İran konusunda çok pozitifim; tam söylediğim tarihlerde İran’da büyük olaylar ve değişim rüzgârları kendini gösterdi! Sonraki yazılarımda İran’ın astroloji haritasını daha detaylı şekilde yorumlayacağım.

Aile Kavramı Bitiyor: Ölümsüzlük ve Yeni İnsanlık Çağı

Aile Kavramı Bitiyor: Ölümsüzlük ve Yeni İnsanlık Çağı

Ölümsüzlük Keşfedilecek!

İleri süreçte ölümsüzlüğün keşfedileceğine dair astrolojik öngörüde bulundum ve bununla ilgili haberler çıkmaya başladı. Yakın gelecekte, dünyada artık ölüm olayı tamamen bitecek!

Bütün hastalıkların çareleri bulunacak, hatta yaşlı insanlar bile gençleştirilebilecek!

Her faninin sonu ölüm değil, sonsuz yaşam mümkün noktasına geliyoruz.

İleri gelecekte artık insanlar çocuk yapamayacaklar. Aile kavramı değişecek. Çocuk sahibi olmak çok nadir hale gelecek! Ölümsüzlük keşfedilecek ve dünya yeni çağına adım atacak! Aile kavramı ortadan kalkınca insanlar sadece birbirlerine âşık oldukları için birlikte olacaklar.

Ölümsüzlük olduğu için insanların yaşama bakış açıları değişecek! Herkes, aşk ve sevgi için, sadece birlikte olmak istediği için ilişki kuracak! Dünya artık bambaşka bir yere dönüşecek ve 'Geleceğimi güvence altına alayım, yarın öbür gün yaşlanacağım' düşüncesi ortadan kalkacağı için insanlar hayatlarını çok daha farklı bir şekilde yaşamaya başlayacaklar!

Bu bahsettiklerim çok uzak bir gelecek değil, yakın bir gelecek! Şu anda oraya doğru gidiyoruz! 

Yaşlı insanlar gençleşebilecek! Bu yüzden, yaşlılık ve ölüm korkusu ortadan kalkınca, çocuk ve aile konusundaki -yani soyumu devam ettireyim- endişesinin de bitmesiyle birlikte, herkes çok daha fazla kendi hayatını yaşamaya, aşkı bulmaya ve sonuç olarak aydınlanmaya ve uyanışa odaklanacak. 

İnsanlar, toplu olarak enerjisel bilinç düzeyinde bir yükseliş yaşayacaklar. İlerleyen çağlarda, bilinç seviyemizin yükselmesiyle birlikte diğer galaksilerden başka uygarlıklar bizimle bağlantıya geçecekler. Başka galaksilere yolculuklar başlayacak!

Dünya Etsiz Beslenmeye Doğru Gidiyor

Astrolojik öngörüm: Tüm dünya adım adım et yemeyi bırakacak ve bütün dünya vegan olacak! Öldürmeden beslenmeye geçilecek. 

Yaşam, bizi hayvanlar ve et tüketiminden kaynaklanan çeşitli hastalıklar aracılığıyla adım adım o noktaya getirecek ve dünya artık hayvanlara zarar vermeyi bırakacak!

Sizi seven bir Can…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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