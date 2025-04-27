Yapılanı Asla Unutmuyorlar: Kin Tutma Konusunda Kargalarla Bile Aşık Atacak 5 Burç

Oğlak burçları ciddi, mesafeli dururlar. Bu duruşlarının altında fena bir hafıza yatar. Sizi affetmiş gibi yaparlar ama içten içe ‘kara listeye’ alırlar. İntikam peşinde koşmak gibi bir dertleri yok, zaten onlar sessiz intikam sever, yani hayatından sizi çıkarır, yokmuşsunuz gibi görür. Bu da bazen açık açık düşmanlık etmekten daha beter hissettirir. Oğlak’tan veto yediyseniz, kendi kendinize “ben ne yaptım?” diye epey bir sorgulama faslı yaşarsınız.