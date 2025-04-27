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Yapılanı Asla Unutmuyorlar: Kin Tutma Konusunda Kargalarla Bile Aşık Atacak 5 Burç

Yapılanı Asla Unutmuyorlar: Kin Tutma Konusunda Kargalarla Bile Aşık Atacak 5 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 19:18

Bazı burçlar, geçmişte yapılan şeyleri asla unutmuyorlar. Kin tutma konusunda ise adeta kargalarla yarışma potansiyeline sahip bu burçların kalbini bir kere kırmışsanız geçmiş olsun!

İşte en çok kin besleyen 5 burç!

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Akrep Burcu

Akrep burçları kin tutmada adeta profesör gibi. Bir kere güvenlerini kırarsanız, geçmiş olsun. Öyle anlık sinirle değil, soğukkanlılıkla, sabırla bekleyip zamanı geldiğinde hamle yaparlar. Unutmazlar, affetseler bile içten içe derin bir çizik kalır. 'Bir gün lazım olur' kafası onlarda çalışır. Yani kısacası Akrep’e kazık atarsanız, hayatınızın bir döneminde ansızın karşınıza çıkabilir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları ciddi, mesafeli dururlar. Bu duruşlarının altında fena bir hafıza yatar. Sizi affetmiş gibi yaparlar ama içten içe ‘kara listeye’ alırlar. İntikam peşinde koşmak gibi bir dertleri yok, zaten onlar sessiz intikam sever, yani hayatından sizi çıkarır, yokmuşsunuz gibi görür. Bu da bazen açık açık düşmanlık etmekten daha beter hissettirir. Oğlak’tan veto yediyseniz, kendi kendinize “ben ne yaptım?” diye epey bir sorgulama faslı yaşarsınız.

Boğa Burcu

Boğa burcu insanı normalde sabırlıdır, hatta kin tutmaz gibi görünürler. Ama işte Boğalar içine attıkları şeyi en sonunda patlatır. İşte o zaman kin tutmaya başlar ve geri dönüşü pek olmaz. Özellikle ihaneti ya da güven sarsıntısını asla affetmezler. Üstüne bir de inatçı yapıları vardır.

Yengeç Burcu

Yengeçler aşırı duygusal oldukları için yaşadıkları kötü anıları kalplerinin derinlerinde saklarlar. Özellikle sevdikleri insanlar tarafından hayal kırıklığına uğrarlarsa, hem kırılırlar hem küserler hem de içlerinde bir kin tohumu ekerler. Zaman geçse de o yara bir şekilde kanamaya devam eder. Bir Yengeç'e yanlış yaptıysanız, bol şans...

Aslan Burcu

Aslanlar zaten gururlarını, onurlarını hayatlarının merkezine koymuş durumdalar. İlk başta pek belli etmezler, hatta soğukkanlı durabilirler. Ama o ego yaralanmışsa asla unutmazlar. Affetseler bile, bir daha aynı yakınlığı görmeyi unutun. Hatta bazen intikam almak için uzun uzun plan yaparlar ve ansızın karşınıza çıkarlar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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