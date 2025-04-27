Tüm Erkeklerin Kendisinden Hoşlandığını Düşündüğü İçin Sahte Nişan Yüzüğüyle Gezen İlgi Bağımlısı Kadın

Günümüzde flört dünyası her ne kadar hengameli olsa da bir kısım da karşı tarafın flört etme 'çabasından' oldukça bıkmış durumda. Ju Isen isimli bir influencer da aslında bu isimlerden sadece bir tanesi.

Dışarı çıktığında erkeklerin kendisiyle flört etmeye çalıştığını ve bu durumdan son derece bıktığını vurguluyor. Fakat dışarı çıktığında bu durumdan kurtulmak için epey ilginç bir çözüm bulmuş, o da sahte bir nişan yüzüğü takmak!

Yaklaşık 16 senedir bu çözümün işe yaradığını söyleyen Ju, diğer açıklamalarıyla da adeta dumur etti. İsterseniz daha fazla uzatmadan, Ju'nun o ilginç çözümüne detaylıca bakalım...