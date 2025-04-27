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Tüm Erkeklerin Kendisinden Hoşlandığını Düşündüğü İçin Sahte Nişan Yüzüğüyle Gezen İlgi Bağımlısı Kadın

Tüm Erkeklerin Kendisinden Hoşlandığını Düşündüğü İçin Sahte Nişan Yüzüğüyle Gezen İlgi Bağımlısı Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 17:32

Günümüzde flört dünyası her ne kadar hengameli olsa da bir kısım da karşı tarafın flört etme 'çabasından' oldukça bıkmış durumda. Ju Isen isimli bir influencer da aslında bu isimlerden sadece bir tanesi.

Dışarı çıktığında erkeklerin kendisiyle flört etmeye çalıştığını ve bu durumdan son derece bıktığını vurguluyor. Fakat dışarı çıktığında bu durumdan kurtulmak için epey ilginç bir çözüm bulmuş, o da sahte bir nişan yüzüğü takmak!

Yaklaşık 16 senedir bu çözümün işe yaradığını söyleyen Ju, diğer açıklamalarıyla da adeta dumur etti. İsterseniz daha fazla uzatmadan, Ju'nun o ilginç çözümüne detaylıca bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/346...
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Sizleri Ju Isen ile tanıştıralım.

Sizleri Ju Isen ile tanıştıralım.

Kendisi, erkeklerin ilgisini çok fazla çektiğini öne sürüyor. Spor salonunda, markette, eczanede ve hatta yüzme havuzu gibi yerlerde erkeklerin kendisine yaklaşıp tanışma teklifinde bulunduğunu dile getiriyor.

Ju, bu durumdan epey rahatsız olmuş olacak ki, erkekleri başından savmak için ilginç bir yol denemeye karar verdi.

Şu anda bekar hayatı yaşayan Ju, erkek "bombardımanını" dindirmek için çözümü sahte nişan yüzüğü takmakta buldu.

Şu anda bekar hayatı yaşayan Ju, erkek "bombardımanını" dindirmek için çözümü sahte nişan yüzüğü takmakta buldu.

'Yüzük parmağıma sahte bir alyans taktım, adeta 'sessize al' tuşuna basmak gibiydi' diyor. Her ne kadar gerçek olmasa da bu çözümün erkekleri 'caydıracağını' da düşünüyor tabii.

16 senedir bu çözümün işe yaradığını vurgulayan Ju, erkeklerin kendisine olan bakış açısının değiştiğini de etkiliyor.

'Spor salonu ve bar gibi yerlerde karşılaştığım davranışlar 180 derece değişti...'

"Artık bıktım"

"Artık bıktım"

Ju, yüzüğü taktıktan sonra buna benzer yaşadığı bir deneyimi de paylaştı. Bir gün eczanedeyken bir adamın yanına yaklaşıp flört etmeye çalıştığını, yüzüğü gördükten sonra da konuşmayı kestiğini söyledi.

'Evli olup olmadığımı sordu, sadece gülümsedim. 'Üzgünüm' diyerek yanımdan uzaklaştı...'

Siz neler düşünüyorsunuz? İşe yarar mı bu taktik? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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