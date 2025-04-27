Tüm Erkeklerin Kendisinden Hoşlandığını Düşündüğü İçin Sahte Nişan Yüzüğüyle Gezen İlgi Bağımlısı Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/346...
Günümüzde flört dünyası her ne kadar hengameli olsa da bir kısım da karşı tarafın flört etme 'çabasından' oldukça bıkmış durumda. Ju Isen isimli bir influencer da aslında bu isimlerden sadece bir tanesi.
Dışarı çıktığında erkeklerin kendisiyle flört etmeye çalıştığını ve bu durumdan son derece bıktığını vurguluyor. Fakat dışarı çıktığında bu durumdan kurtulmak için epey ilginç bir çözüm bulmuş, o da sahte bir nişan yüzüğü takmak!
Yaklaşık 16 senedir bu çözümün işe yaradığını söyleyen Ju, diğer açıklamalarıyla da adeta dumur etti. İsterseniz daha fazla uzatmadan, Ju'nun o ilginç çözümüne detaylıca bakalım...
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Sizleri Ju Isen ile tanıştıralım.
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Şu anda bekar hayatı yaşayan Ju, erkek "bombardımanını" dindirmek için çözümü sahte nişan yüzüğü takmakta buldu.
"Artık bıktım"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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