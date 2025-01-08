Beyin Haritan: Yaratıcı mı Mantıksal mı?
Beyin Haritan: Yaratıcı mı Mantıksal mı?
Merak edilen o büyük soru: Beyninin hangi tarafı seni yönlendiriyor? İnsan beyni iki yarım küreden oluşur, ancak bu iki kürenin çalışma şekli tamamen farklıdır. Sağ beyin yaratıcılık, duygusallık ve sezgilerle hareket ederken, sol beyin mantık, analitik düşünce ve gerçeklere dayanır. Bu testte cevapların bizi senin beyninin hangi tarafının baskın olduğuna götürecek. Cevaplarını içtenlikle seç ve sonucunda hangi yöne meyilli olduğunu öğren!
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1. Bir projede çalışırken öncelikli olarak neye odaklanırsın?
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2. Dinlemekten keyif aldığın müzik türü hangisi?
3. Karşına bir sorun çıktığında nasıl çözersin?
4. Resim yapman gerekse, hangisini tercih edersin?
5. Plan yapmayı sever misin?
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6. Kalabalık bir ortamda nasıl davranırsın?
7. En sevdiğin film türü hangisidir?
8. Hangisi seni daha iyi tanımlar?
9. Tatil planında neye öncelik verirsin?
10. Sana verilen bir bilgiyi daha kolay nasıl öğrenirsin?
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Sol Beyin - Analitik Lider
Sağ Beyin - Yaratıcı Hayalperest
Dengeli Beyin
Pratik Zihin
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