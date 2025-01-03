Seni Çileden Çıkaran Şey Ne?
Seni Çileden Çıkaran Şey Ne?
Bazı şeyler hepimizin sınırlarını zorlar, peki senin için bu ne? Bu testle tahammül edemediğin şeyleri daha iyi anlayabilir ve seni bu kadar kızdıran durumlarla nasıl başa çıkabileceğine dair farkındalık kazanabilirsin. Sinirlerimizin neden alt üst olduğunu öğrenmek sadece bir eğlence değil, aynı zamanda kendi kişiliğimize dair önemli ipuçları da sunar. Soruları cevapla, seni çileden çıkaran şeyi ve bunu nasıl yönetebileceğini öğren!
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1. Bir toplantı sırasında konuşmanız sık sık bölünüyorsa ne hissedersiniz?
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2. Trafikte birinin sizi sıkıştırması karşısında ne yaparsınız?
3. Bir iş arkadaşınız başarınızı kendi başarısıymış gibi gösterirse ne hissedersiniz?
4. Bir arkadaşınız buluşmaya sürekli geç kalıyorsa ne yaparsınız?
5. Bir grup çalışmasında diğer üyeler katkıda bulunmuyorsa ne hissedersiniz?
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6. Sırada beklerken birinin öne geçmesi karşısında ne yaparsınız?
7. İş yerinde birinin size pasif-agresif davranması nasıl hissettirir?
8. Yoğun bir günde biri size sürekli anlamsız sorular sorarsa ne yaparsınız?
9. Planlanan bir etkinliğin tam tersi bir şekilde organize edilmesi size nasıl hissettirir?
10. Sevmediğiniz bir alışkanlığı sürekli yapan biri etrafınızdaysa ne yaparsınız?
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Adaletsizlik
Disiplinsizlik
Haksız eleştiriler
Alan ihlali
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