Yin mi Yang mı? İçindeki Enerjiyi Keşfet!

Hayat, zıtlıkların uyumu üzerine kuruludur. Gündüz ve gece, sıcak ve soğuk, hareketsizlik ve hareket… Tıpkı doğanın dengesinde olduğu gibi, insan ruhunda da Yin ve Yang enerjileri sürekli bir etkileşim içindedir. Bazıları dingin, sezgisel ve derin düşüncelere sahip Yin ruhlarken, bazıları ise hareketli, dışa dönük ve güçlü bir Yang enerjisi taşır. Peki, sende hangi enerji baskın? Hayata nasıl yaklaşıyorsun? Daha çok sezgilerinle mi hareket ediyorsun, yoksa mantığın ve gücünle mi öne çıkıyorsun? Bu test, içindeki baskın enerjiyi keşfetmene yardımcı olacak! Sorulara içinden geldiği gibi cevap ver ve hangi tarafın ağır bastığını öğren.

Hazırsan, başlayalım!