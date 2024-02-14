Başrolde Millie Bobby Brown'un Yer Aldığı Netflix'in Yeni Fantastik Filmi 'Damsel'in Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolde Millie Bobby Brown'un Yer Aldığı Netflix'in Yeni Fantastik Filmi 'Damsel'in Fragmanına Gelen Tepkiler
Netflix, Millie Bobby Brown'ın başrolde oynadığı fantastik filmin fragmanını yayınladı. Gelin sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown, Robin Wright, Shohreh Aghdashloo, Nick Robinson, Ray Winstone, Ulli Ackermann, Brooke Carter ve Angela Basset gibi isimlerin yer aldığı 'Damsel' izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
8 Mart'ta yayınlanacak olan film, kendisini rakip krallığın Prensi Henry ile görücü usulü bir evlilik içinde bulan genç Prenses Elodie'nin hikayesini anlatıyor.
Elodie, rakip krallığın, prenseslerini aç bir ejderhaya kurban etme gibi korkunç bir hasat mevsimi geleneğine sahip olduğunu öğrenince durumu daha da karmaşık hale gelir.
Netflix'te yayınlanacak olan filmin yönetmenliğini Juan Carlos Fresnadillo, filmin senaryosunu ise Dan Mazeau kaleme almıştır.
"Stranger Things" ve "Enola Holmes" gibi yapımların yıldızı Millie Bobby Brown'ın başrolde olduğu yeni aksiyon-fantastik filminin yapımcılığını ise Joe Roth ve Jeff Kirschenbaum üstleniyor.
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Oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle dikkat çeken filmin fragmanını birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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