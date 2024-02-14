Marvel Böyle Yıkıcı Eleştiri Görmedi: Son Filmi "Madame Web" Yerden Yere Vuruldu Desek Bile Az Kalır!
Marvel Böyle Yıkıcı Eleştiri Görmedi: Son Filmi "Madame Web" Yerden Yere Vuruldu Desek Bile Az Kalır!
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Marvel ve Sony iş birliğinin son ürünü olan Madame Web, sinema dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Dokata Johnson’ın başrolünde olduğu, Cassandra Webb'in geleceği görebilme yeteneği kazandıktan sonra üç genç kadını korumaya çalışmasını konu alan film çıktığından beri oldukça yıkıcı eleştiriler aldı.
Filmle ilgili eleştiriler genel olarak senaryonun zayıflığı, karakterler arasındaki etkileşimin eksikliği ve tutarlı bir tonun olmaması üzerine yoğunlaşıyor.
Hollywood Reporter, filmi "hayal gücünden yoksun" olarak nitelendirirken Daily Beast ise "talihsizce daireler çizen eziyetli bir destan" ifadesini kullandı.
Rolling Stone, Madame Web'i "Çernobil düzeyinde bir felaket" olarak tanımlarken Collider ve USA Today gibi diğer eleştirmenler de benzer şekilde hayal kırıklığını dile getirdiler.
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Filmi "Morbius'tan beri en kötü süper kahraman filmi" olarak nitelendiren USA Today ve "utanç verici bir karmaşa" olarak tanımlayan 3C Films'in eleştirileri dikkat çekici.
ScreenRant ise Madame Web'i "korkunç, ucuz bir taklit" olarak tanımlayarak Sony'nin yeni Örümcek Adam Evreni filmine olan hayal kırıklığını ifade etti.
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