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Marvel Böyle Yıkıcı Eleştiri Görmedi: Son Filmi "Madame Web" Yerden Yere Vuruldu Desek Bile Az Kalır!

Marvel Böyle Yıkıcı Eleştiri Görmedi: Son Filmi "Madame Web" Yerden Yere Vuruldu Desek Bile Az Kalır!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 23:15

Marvel ve Sony'nin iş birliğiyle ortaya çıkan Madame Web filmi, sinema sektöründe büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Film, Cassandra Webb'in özel yetenekler kazanıp üç genç kadını koruma altına almasını konu ediniyor. Detaylar içerikte. 👇

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Marvel ve Sony iş birliğinin son ürünü olan Madame Web, sinema dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Marvel ve Sony iş birliğinin son ürünü olan Madame Web, sinema dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Dokata Johnson’ın başrolünde olduğu, Cassandra Webb'in geleceği görebilme yeteneği kazandıktan sonra üç genç kadını korumaya çalışmasını konu alan film çıktığından beri oldukça yıkıcı eleştiriler aldı.

Dokata Johnson’ın başrolünde olduğu, Cassandra Webb'in geleceği görebilme yeteneği kazandıktan sonra üç genç kadını korumaya çalışmasını konu alan film çıktığından beri oldukça yıkıcı eleştiriler aldı.

Filmle ilgili eleştiriler genel olarak senaryonun zayıflığı, karakterler arasındaki etkileşimin eksikliği ve tutarlı bir tonun olmaması üzerine yoğunlaşıyor.

Filmle ilgili eleştiriler genel olarak senaryonun zayıflığı, karakterler arasındaki etkileşimin eksikliği ve tutarlı bir tonun olmaması üzerine yoğunlaşıyor.

Hollywood Reporter, filmi "hayal gücünden yoksun" olarak nitelendirirken Daily Beast ise "talihsizce daireler çizen eziyetli bir destan" ifadesini kullandı.

Hollywood Reporter, filmi "hayal gücünden yoksun" olarak nitelendirirken Daily Beast ise "talihsizce daireler çizen eziyetli bir destan" ifadesini kullandı.

Yetkin bir ton ya da tutarlı bir aksiyon sekansı oluşturmaya çalışırken talihsizce daireler çizen eziyetli bir destan. Kahramanı ne kadar süper güçlere sahip olursa olsun, her yanlış adımını görmekten aciz bir fiyasko... Berbat bir malzeme ve aynı derecede berbat bir yönetimle sıkışmış yetenekli kadın ve erkeklerin kötü diyaloglarıyla dolu... Sony'nin Örümcek Adam Evreni artık tamamen cansız ve yeniden canlandırılmaya ihtiyacı yok. Daily Beast

Rolling Stone, Madame Web'i "Çernobil düzeyinde bir felaket" olarak tanımlarken Collider ve USA Today gibi diğer eleştirmenler de benzer şekilde hayal kırıklığını dile getirdiler.

Rolling Stone, Madame Web'i "Çernobil düzeyinde bir felaket" olarak tanımlarken Collider ve USA Today gibi diğer eleştirmenler de benzer şekilde hayal kırıklığını dile getirdiler.

Madame Web, başarısız tanıtım kampanyasının düşündürdüğü kadar kötü değil. Aslında çok daha kötü. İlerledikçe katlanarak daha radyoaktif hale gelen Çernobil düzeyinde gerçek bir felaket. Marvel'ın içerik çiftliğinin tozlu köşelerinden birine yapılan bu dolambaçlı yolculuk baştan sona bir çıkmaz sokak. Tek bir karar bile mantıklı görünmüyor. Tek bir performans bile malzemeyle uyumlu değil. Rolling Stone

Madame Web'in senaryosu, genç kızların birbirleriyle şakalaşmalarını ya da başka herhangi bir olumlu insani duyguyu taklit etmekte zorlanıyor. Geçmişteki çizgi roman filmlerinin soluk bir taklidi. Süper kahraman fiyaskoları için yeni bir dip noktası. Collider

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Filmi "Morbius'tan beri en kötü süper kahraman filmi" olarak nitelendiren USA Today ve "utanç verici bir karmaşa" olarak tanımlayan 3C Films'in eleştirileri dikkat çekici.

Filmi "Morbius'tan beri en kötü süper kahraman filmi" olarak nitelendiren USA Today ve "utanç verici bir karmaşa" olarak tanımlayan 3C Films'in eleştirileri dikkat çekici.

Yetenekli yıldızlar muhtemelen şimdiye kadar izlediğim en kötü çizgi roman filminde harcanmış. İğrenç diyaloglar, tuhaf kurgu ve gülünç bir yapıyla dolu. Orada şaşkın şaşkın oturdum, birileri bunu sahne sahne onaylamış. 3C Films

ScreenRant ise Madame Web'i "korkunç, ucuz bir taklit" olarak tanımlayarak Sony'nin yeni Örümcek Adam Evreni filmine olan hayal kırıklığını ifade etti.

ScreenRant ise Madame Web'i "korkunç, ucuz bir taklit" olarak tanımlayarak Sony'nin yeni Örümcek Adam Evreni filmine olan hayal kırıklığını ifade etti.

Berbat senaryosu ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda zerre kadar çekicilik barındırmayan Madam Web, bir Örümcek Adam filmi taklidinden biraz daha fazlası. ScreenRant

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