Marvel Böyle Yıkıcı Eleştiri Görmedi: Son Filmi "Madame Web" Yerden Yere Vuruldu Desek Bile Az Kalır!

Madame Web, başarısız tanıtım kampanyasının düşündürdüğü kadar kötü değil. Aslında çok daha kötü. İlerledikçe katlanarak daha radyoaktif hale gelen Çernobil düzeyinde gerçek bir felaket. Marvel'ın içerik çiftliğinin tozlu köşelerinden birine yapılan bu dolambaçlı yolculuk baştan sona bir çıkmaz sokak. Tek bir karar bile mantıklı görünmüyor. Tek bir performans bile malzemeyle uyumlu değil. Rolling Stone

Madame Web'in senaryosu, genç kızların birbirleriyle şakalaşmalarını ya da başka herhangi bir olumlu insani duyguyu taklit etmekte zorlanıyor. Geçmişteki çizgi roman filmlerinin soluk bir taklidi. Süper kahraman fiyaskoları için yeni bir dip noktası. Collider