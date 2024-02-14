14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yalnız da Olsanız İzlerken Keyif Alacağınız En iyi 31 Romantik Komedi Filmi
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yalnız da Olsanız İzlerken Keyif Alacağınız En iyi 31 Romantik Komedi Filmi
Kaynak: https://parade.com/850940/lindsaylowe...
Sevgililer Günü'ne bekar girecek biriyseniz, romantik bir film izlemek isteyeceğiniz son şey olabilir. Romantik komediler genellikle durumu daha kötü hale getirebiliyor. Komik ya da değil, hepsi sonsuza dek mutlu sonla bitme eğilimindeler çünkü. Ama, tahmin edin ne oldu! Biraz araştırma yaptık ve sadece romantik aşka odaklanmayan 31 romantik komedi filmini sizin için derledik.
Listemiz aşağıda! 👇👇👇
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1. Forgetting Sarah Marshall
2. Under the Tuscan Sun
3. Legally Blonde
4. Bridesmaids
5. Dan In Real Life
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6. (500) Days of Summer
7. He’s Just Not That Into You
8. Love Actually
9. How to Be Single
10. The First Wives Club
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11. Bridget Jones’s Diary
12. Mamma Mia!
13. Breakfast at Tiffany’s
14. Amélie
15. 50 First Dates
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16. Friends With Benefits
17. How Stella Got Her Groove Back
18. Always Be My Maybe
19. The Break-Up
20. Celeste and Jesse Forever
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21. Crazy, Stupid, Love
22. Someone Great
23. Knocked Up
24. My Best Friend's Wedding
25. The Object of My Affection
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26. Waiting to Exhale
27. Kissing Jessica Stein
28. The Princess Diaries 2: Royal Engagement
29. The Last Five Years
30. Uptown Girls
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31. Two Can Play That Game
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