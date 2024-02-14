14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yalnız da Olsanız İzlerken Keyif Alacağınız En iyi 31 Romantik Komedi Filmi

Romantik komedi denince akla ilk gelen film olan En İyi Arkadaşımın Düğünü, bu karşılıksız aşkın çözüme kavuşması için can atmamızı sağlıyor. Tabii ki Julia Roberts'ın başrolde olması da büyük önem taşıyor bizim için! Ancak çoğu romantik komedinin gösterdiğinin aksine, bu film aşkın o kadar da basit olmadığını kanıtlıyor ve Cameron Diaz burada özellikle sevimli bir rolde.

IMDb: 6.3

Yönetmen: P.J. Hogan

Oyuncular: Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz