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14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yalnız da Olsanız İzlerken Keyif Alacağınız En iyi 31 Romantik Komedi Filmi

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yalnız da Olsanız İzlerken Keyif Alacağınız En iyi 31 Romantik Komedi Filmi

Sevgililer günü film
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 17:01

Sevgililer Günü'ne bekar girecek biriyseniz, romantik bir film izlemek isteyeceğiniz son şey olabilir. Romantik komediler genellikle durumu daha kötü hale getirebiliyor. Komik ya da değil, hepsi sonsuza dek mutlu sonla bitme eğilimindeler çünkü. Ama, tahmin edin ne oldu! Biraz araştırma yaptık ve sadece romantik aşka odaklanmayan 31 romantik komedi filmini sizin için derledik.

Listemiz aşağıda! 👇👇👇

Kaynak: https://parade.com/850940/lindsaylowe...
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1. Forgetting Sarah Marshall

1. Forgetting Sarah Marshall

Bu müstehcen ama tatlı romantik komedide Peter (Jason Segel), aktris kız arkadaşı Sarah (Kristen Bell) tarafından terk edildikten sonra Hawaii'ye kaçar. Peter, Sarah ve yeni erkek arkadaşının aynı otelde kaldığını öğrenince ortalık karışır. Ama sonuçta film bize bir ayrılıktan sonra her zaman umut olduğunu hatırlatıyor.

IMDb: 7.1

Yönetmen: Nicholas Stoller

Oyuncular: Kristen Bell, Jason Segel, Paul Rudd

2. Under the Tuscan Sun

2. Under the Tuscan Sun

Frances (Diane Lane) kocasının kendisini aldattığını öğrenince İtalya'ya tatile gider ve sonunda Toskana'da bir villa satın alır. Filmde romantik unsurlar var ama film daha çok Frances'in boşandıktan sonra kendi başına nasıl başarılı olduğunu anlatıyor.

IMDb: 6.7

Yönetmen: Audrey Wells

Oyuncular: Diane Lane, Raoul Bova, Sandra Oh

3. Legally Blonde

3. Legally Blonde

Öğrenci yurdunda kalan bir kız, erkek arkadaşını Harvard Hukuk Fakültesi'ne kadar takip ederek onu geri kazanmaya çalışır ve kısa süre sonra onsuz çok daha iyi olduğunu fark eder. Ayrıca, bir hukuk öğrencisi olarak çok başarılıdır.

IMDb: 6.5

Yönetmen: Robert Luketic

Oyuncular: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair

4. Bridesmaids

4. Bridesmaids

30'lu yaşlarında bekar bir kadın olan Annie Walker'ın (Kristen Wiig) en yakın arkadaşının baş nedimesi olmasını istemesiyle hayatının değişmesini konu alan bu komedide zeki kadın karakterler ön plana çıkıyor. Melissa McCarthy yıldızlaşıyor ve her sahneyi çalıyor.

IMDb: 6.8

Yönetmen: Paul Feig

Oyuncular: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne

5. Dan In Real Life

5. Dan In Real Life

Dul ve bekar bir baba olan Dan (Steve Carell) yeni bir kadına aşık olur, ancak bir sorun vardır: Kadın kardeşinin kız arkadaşıdır.

IMDb: 6.8

Yönetmen: Peter Hedges

Oyuncular: Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook

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6. (500) Days of Summer

6. (500) Days of Summer

Aradığınız kişiyi bulduğunuzda ve sonrasında onu kaybettiğinizde ne olur? Bu tatlı, sıra dışı bağımsız film, her iki tarafın da çok farklı tanımladığı bir ilişkinin çöküşünü takip ediyor.

IMDb: 7.7

Yönetmen: Marc Webb

Oyuncular: Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt, Geoffrey Arend

7. He’s Just Not That Into You

7. He’s Just Not That Into You

Jennifer Aniston, Ben Affleck, Scarlett Johansson ve Bradley Cooper'dan oluşan yıldız kadrosuyla bu romantik komedi, romantik ilişkilerin tüm karmaşıklıklarını ve iletişimsizliklerini ele alıyor.

IMDb: 6.4

Yönetmen: Ken Kwapis

Oyuncular: Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Morgan Lily

8. Love Actually

8. Love Actually

Bu sevilen topluluk komedisi, yürümeyen ilişkiler de dahil olmak üzere tüm farklı aşk hikayelerini anlatıyor. Mutluluğun farklı şekillerde gelebileceğini tatlı bir şekilde hatırlatan bu film, her tatil sezonunda mutlaka izlenmeli.

IMDb: 7.6

Yönetmen: Richard Curtis

Oyuncular: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson

9. How to Be Single

9. How to Be Single

Bu film (harika bir kitaptan uyarlanmıştır) 20'li yaşlarında bir grup New Yorklunun büyük şehirdeki bekâr yaşamlarını konu almaktadır. Eğer filmin sonunda nasıl bekar olunacağını öğrenirseniz, lütfen bize de haber verin.

IMDb: 6.1

Yönetmen: Christian Ditter

Oyuncular: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann

10. The First Wives Club

10. The First Wives Club

Bu komik ve güç veren komedi, Diane Keaton, Goldie Hawn ve Bette Midler tarafından canlandırılan üç boşanmış kadının, kendilerini genç kadınlar için terk eden kocalarından intikam alma çabalarını anlatıyor.

IMDb: 6.4

Yönetmen: Hugh Wilson

Oyuncular: Goldie Hawn, Bette Midler, Diane Keato

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11. Bridget Jones’s Diary

11. Bridget Jones’s Diary

Bridget'in bekarlık maceraları komik ve anlaşılabilir ve film, sizi tam da olduğunuz gibi seven kişiyi beklemeniz için tatlı bir hatırlatma olmaya devam ediyor.

IMDb: 6.7

Yönetmen: Sharon Maguire

Oyuncular: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant

12. Mamma Mia!

12. Mamma Mia!

ABBA şarkıları söyleyerek geçirilen bir kızlar gecesinde sevilmeyecek ne var? Elbette, bu filmde şarkı söylemenin yanı sıra bolca romantizm de var, ancak film aynı zamanda farklı kuşaklardan kadınlar arasındaki karmaşık ilişkilerle de ilgili.

IMDb: 6.7

Yönetmen: Phyllida Lloyd

Oyuncular: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried

13. Breakfast at Tiffany’s

13. Breakfast at Tiffany’s

Gösterime girmesinden yaklaşık altmış yıl sonra dahi, bu klasik film bekar bir genç kadının hayatına taze ve zekice bir bakış sunmaya devam ediyor ve başka hiçbir şey olmasa bile Audrey Hepburn'ün zamana meydan okuyan ihtişamını izlemek çok güzel.

IMDb: 7.6

Yönetmen: Blake Edwards

Oyuncular: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal

14. Amélie

14. Amélie

Bu ilginç ve büyüleyici Fransız filmi, Paris'te yaşayan ve bir yandan kendi utangaçlığının üstesinden gelirken bir yandan da aşkı bulmaya ve başkalarına yardım etmeye çalışan bekâr bir kadının maceralarını anlatıyor.

IMDb: 8.3

Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet

Oyuncular: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus

15. 50 First Dates

15. 50 First Dates

Bir seri çapkın, ertesi gün buluştuklarını hatırlamayan hafıza kaybı olan bir resim öğretmenine aşık olur ve onu tekrar tekrar kazanmanın yollarını bulmak zorunda kalır. Bu film size, her seferinde tekrar sevmeye istekli biri için beklemeniz gerektiğini gösterecek.

IMDb: 6.8

Yönetmen: Peter Segal

Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider

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16. Friends With Benefits

16. Friends With Benefits

Mila Kunis ve Justin Timberlake tarafından canlandırılan bir çift en iyi arkadaş, arkadaşlıklarını bir sonraki seviyeye taşımaya karar verirler. Kısa sürede, karşılıksız bir 'çıkar ilişkisi 'nin göründüğü kadar kolay olmadığını fark ederler.

IMDb: 6.5

Yönetmen: Will Gluck

Oyuncular: Mila Kunis, Justin Timberlake, Patricia Clarkson

17. How Stella Got Her Groove Back

17. How Stella Got Her Groove Back

Başarılı bir borsacı (Angela Bassett) tatilde yarı yaşında bir adama aşık olur ve hayattaki önceliklerini sorgulamaya başlar.

IMDb: 5.9

Yönetmen: Kevin Rodney Sullivan

Oyuncular: Angela Bassett, Taye Diggs, Whoopi Goldberg

18. Always Be My Maybe

18. Always Be My Maybe

Ali Wong ve Randall Park'ın başrollerini paylaştığı bu taze ve komik Netflix orijinal filminde, lise aşıkları 15 yıl sonra yeniden bir araya geliyor ve işler karışıyor.

IMDb: 6.8

Yönetmen: Nahnatchka Khan

Oyuncular: Ali Wong, Randall Park, James Saito

19. The Break-Up

19. The Break-Up

Bir çift ayrılır ama ikisi de evlerini terk etmek istemez, bu yüzden ev arkadaşı olarak birlikte yaşamaya devam ederler.

IMDb: 5.8

Yönetmen: Peyton Reed

Oyuncular: Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Jon Favreau

20. Celeste and Jesse Forever

20. Celeste and Jesse Forever

Celeste (Rashida Jones) ve Jesse (Andy Samberg) lise aşkı olduktan sonra genç yaşta evlenirler, ancak şimdi kendilerini birbirlerinden uzaklaşırken bulurlar. Ayrılıkların karmaşıklığını yakalayan bu acı-tatlı romantik komedide ayrılırlar ama arkadaş olduklarını hatırlamaya yemin ederler.

IMDb: 6.6

Yönetmen: Lee Toland Krieger

Oyuncular: Rashida Jones, Andy Samberg, Elijah Wood

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21. Crazy, Stupid, Love

21. Crazy, Stupid, Love

Orta yaşlı bir adam (Steve Carell), 25 yıllık karısının (Julianne Moore) bir iş arkadaşıyla ilişki yaşamasının ve kendisinden boşanmasının ardından kendini yeniden flört piyasasında bulur.

IMDb: 7.4

Yönetmen: Glenn Ficarra, John Requa

Oyuncular: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore

22. Someone Great

22. Someone Great

Gina Rodriguez'in başrolünü oynadığı bu Netflix filminde, 'harika biri' ille de romantik bir partner anlamına gelmiyor. Aslında beklenmedik bir ayrılıkla başlayan film, üç kadın arkadaşın aşkın her zaman romantik olmak zorunda olmadığını fark etmelerini konu alıyor.

IMDb: 6.2

Yönetmen: Jennifer Kaytin Robinson

Oyuncular: Gina Rodriguez, LaKeith Stanfield, Brittany Snow

23. Knocked Up

23. Knocked Up

Bu film büyük ölçüde komediye dayanıyor (merhaba, Seth Rogen!), ama içinde kesinlikle biraz romantizm var. Bunu seviyoruz çünkü söz konusu romantizm çok sarsıcı ve sonunda tekrar bir araya gelip gelmeyecekleri tamamen belirsiz.

IMDb: 6.9

Yönetmen: Judd Apatow

Oyuncular: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd

24. My Best Friend's Wedding

24. My Best Friend's Wedding

Romantik komedi denince akla ilk gelen film olan En İyi Arkadaşımın Düğünü, bu karşılıksız aşkın çözüme kavuşması için can atmamızı sağlıyor. Tabii ki Julia Roberts'ın başrolde olması da büyük önem taşıyor bizim için! Ancak çoğu romantik komedinin gösterdiğinin aksine, bu film aşkın o kadar da basit olmadığını kanıtlıyor ve Cameron Diaz burada özellikle sevimli bir rolde.

IMDb: 6.3

Yönetmen: P.J. Hogan

Oyuncular: Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz

25. The Object of My Affection

25. The Object of My Affection

Jennifer Aniston'ın Nina'sı, George'u (Paul Rudd) seviyor. George Nina'yı arkadaş olarak seviyor. Çünkü George aslında eşcinsel. İlişkilerini izlemek zor ama sonunda buna değiyor.

IMDb: 6.0

Yönetmen: Nicholas Hytner

Oyuncular: Jennifer Aniston, Paul Rudd, Kali Rocha

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26. Waiting to Exhale

26. Waiting to Exhale

Merhum Whitney Houston'ın hit müziği ve Angela Bassett'in eski sevgilisinin arabasını yaktığı ölümsüz görüntü için buraya buyurun. Aşkın güzelliği ve dostluğun gücü için kalın.

IMDb: 5.9

Yönetmen: Forest Whitaker

Oyuncular: Whitney Houston, Angela Bassett, Loretta Devine

27. Kissing Jessica Stein

27. Kissing Jessica Stein

Bu acı-tatlı romantik komedi, tüm mutlu sürprizlerin uzun ömürlü olmadığının, ancak sizi iyi ya da kötü canlı hissettirebileceğinin bir göstergesidir.

IMDb: 6.6

Yönetmen: Charles Herman-Wurmfeld

Oyuncular: Jennifer Westfeldt, Heather Juergensen, Tovah Feldshuh

28. The Princess Diaries 2: Royal Engagement

28. The Princess Diaries 2: Royal Engagement

Dinleyin, Mia Thermopolis'in bir erkeğe ihtiyacı yok. Bu film 'mükemmel' insanı bulmanın ne kadar zor olabileceğini gösteriyor, özellikle de kendi gücünüzü kucakladığınızda. Ayrıca, bebek Chris Pine'da bizimle.

IMDb: 5.8

Yönetmen: Garry Marshall

Oyuncular: Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector Elizondo

29. The Last Five Years

29. The Last Five Years

Anna Kendrick'in başrolünde oynadığı bu müzikal, bir ilişkinin yükselişini ve düşüşünü her iki taraftan da inceliyor ve kelimenin tam anlamıyla tamamını YouTube'da ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

IMDb: 5.9

Yönetmen: Richard LaGravenese

Oyuncular: Anna Kendrick, Jeremy Jordan, Tamara Mintz

30. Uptown Girls

30. Uptown Girls

Brittany Murphy ve genç Dakota Fanning en iyi aşkın kendinize duyduğunuz aşk olduğunu öğreniyorlar... bunu başarmak için dünyanın öbür ucunda bir pisliğin peşine düşmek gerekse bile.

IMDb: 6.1

Yönetmen: Boaz Yakin

Oyuncular: Brittany Murphy, Dakota Fanning, Marley Shelton

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31. Two Can Play That Game

31. Two Can Play That Game

Birinin sizi sevmesini sağlamak için akıl oyunları oynamanız gerekiyorsa, bekar olmayı tercih etmez miydiniz? Sizin de eklemek istediğiniz bir film varsa veya listemiz hakkında fikir belirtmek isterseniz yorumlarda bizimle de paylaşmaktan çekinmeyin!

IMDb: 6.2

Yönetmen: Mark Brown

Oyuncular: Vivica A. Fox, Morris Chestnut, Anthony Anderson

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