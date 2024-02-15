Usher Atlanta'da Kendi Yaşam Öyküsünü Anlatacak Bir Dizinin Yapımcılığını mı Üstlenecek?
Usher Atlanta'da Kendi Yaşam Öyküsünü Anlatacak Bir Dizinin Yapımcılığını mı Üstlenecek?
Kaynak: https://www.vibe.com/news/movies-tv/u...
Dünyaca ünlü R&B şarkıcısı Usher, sahne performanslarıyla konuşulan yıldızlar arasında. Başarılı kariyerinin bir diziye konu olacağı konuşuluyor.
Detaylara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyaca ünlü R&B şarkıcısı Usher, geçtiğimiz gün düzenlenen Super Bowl'da sahnesiyle ve dans performanslarıyla çok konuşulmuştu.
Maç sonrası uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Jennifer Goicoechea ile Las Vegas'ta dünyaevine girdi.
Ünlü yıldızın şimdi de hayatının dizi olacağı konuşulanlar arasında. Hatta bu dizinin yapımcılığını ise Usher'ın üstleneceği söyleniyor.
Usher sosyal medya hesabından müziğine hayat verecek yeni bir drama dizisi için Universal Studio Group'un bir alt sektörü olan UCP ile yeni ortaklığını duyurdu.
Usher yaptığı açıklamada, "30 yıllık kataloğum, hayatlarının neresinde olursa olsun pek çok insanda yankı uyandırdı" dedi. “Müziği hayata geçirmek için UCP ile çalışmaktan mutluyum. Umarım bu seri de müziğimin devam ettiği şekilde sizde yankı uyandırır." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Variety'nin haberine göre; henüz ismi belli olmayan dizi, "Atlanta'daki siyahi aşkı ve ev diyebilecekleri bir yer arayan bireyleri" konu alır. Dizi genel olarak "müziği, tarzı, seksi, romantizmi ve ilişkileri parçalamakla tehdit eden sırları keşfedecek."
Usher'ın oyunculuğa geri dönüp dizide yer alma ihtimali var ancak bu henüz doğrulanmadı. Beyazperdedeki çalışmaları arasında Moesha'da tekrar eden bir rol ve In The Mix ve Light It Up gibi başroller yer alıyor.
D'Mile'ın yapımcılığını üstlendiği kayıtta 45 yaşındaki baba sonsuz bir aşktan söz ediyor.
Usher'ın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar kareleri👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
“Anne başardık!” 🙌🏾 Yapımı 30 yıl oldu ve daha yeni başlıyorum…" notuyla paylaştı.👇
Bu müjdeyle ilgili gelişmeler için beklemedeyiz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda