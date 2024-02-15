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Prime Video'nun 'En İyi Hint Dizisi' Olarak Gösterilen Suç Dizisi 'Farzi'yi İnceledik!

Prime Video'nun 'En İyi Hint Dizisi' Olarak Gösterilen Suç Dizisi 'Farzi'yi İnceledik!

dizi
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 10:46

Başrollerini Shahid Kapoor ve Vijay Sethupathi'nin paylaştığı, Prime Video'nun suç dizisi 'Farzi' 10 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı. Konusuyla dikkat çeken diziyi sizler için inceledik.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

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Başrollerini Shahid Kapoor ve Vijay Sethupathi'nin paylaştığı, Prime Video'nun geçtiğimiz yıl yayınlanan dizisi 'Farzi'den övgüyle bahsediliyor.

Başrollerini Shahid Kapoor ve Vijay Sethupathi'nin paylaştığı, Prime Video'nun geçtiğimiz yıl yayınlanan dizisi 'Farzi'den övgüyle bahsediliyor.

Belki de yılın en büyük Hint dizisi olmaya aday olan 'Farzi', Hindistan'daki zenginlerin daha da zenginleştiği ve fakirlerin sonsuza kadar borçlu kaldığı sosyal eşitsizlikleri anlatıyor.

Belki de yılın en büyük Hint dizisi olmaya aday olan 'Farzi', Hindistan'daki zenginlerin daha da zenginleştiği ve fakirlerin sonsuza kadar borçlu kaldığı sosyal eşitsizlikleri anlatıyor.

Dizide parlak bir sanatçı olan Sunny, sahte kağıt para basmayı başarır ve olaylar içinden çıkılmaz bir hale gelir.

Dizide parlak bir sanatçı olan Sunny, sahte kağıt para basmayı başarır ve olaylar içinden çıkılmaz bir hale gelir.

Dizi Raj & DK tarafından yaratılmış ve Raj Nidimoru ve Krishna DK tarafından yönetilmiştir.

Dizi Raj & DK tarafından yaratılmış ve Raj Nidimoru ve Krishna DK tarafından yönetilmiştir.

10 Şubat 2023 tarihinde Amazon Prime Video'da yayınlanan, toplamda 8 bölümden oluşan dizi konusuyla öne çıkan bir dizi oldu.

10 Şubat 2023 tarihinde Amazon Prime Video'da yayınlanan, toplamda 8 bölümden oluşan dizi konusuyla öne çıkan bir dizi oldu.
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Diziyle ilgili henüz bir fikriniz yoksa fragmanına göz atabilirsiniz.👇

Diziyi izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

Diziyi izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

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