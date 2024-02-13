R&B Yıldızı Usher 5 Yıldır Birlikte Olduğu, İki Çocuğunun Annesi Jennifer Goicoechea ile Dünyaevine Girdi
R&B Yıldızı Usher 5 Yıldır Birlikte Olduğu, İki Çocuğunun Annesi Jennifer Goicoechea ile Dünyaevine Girdi
Kaynak: https://people.com/usher-marries-long...
Geçtiğimiz gün düzenlenen Super Bowl'da sahnesiyle ve dans performanslarıyla çok konuşulan Usher, maç sonrası uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Jennifer Goicoechea ile Las Vegas'ta evlendi. Detaylar içeriğimizde👇
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Çoğumuz R&B müziğin önce gelen isimlerinden biri olan Usher'ı "Caught Up" ve "My Boo" gibi hit şarkılarıyla tanıyoruz.
NFL şampiyonunun belirlendiği Super Bowl maçında bu sene dünyaca ünlü şarkıcı Usher sahne almış ve ortalığı resmen yıkıp geçmişti.
Ünlülerin resmen akın ettiği maçta bir zamanların efsane sesi Alicia Keys ile birlikte sahne sergileyen şarkıcı çok beğenildi.
People'ın haberine göre, 45 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçı ve uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı 40 yaşındaki Jennifer Goicoechea ile 11 Şubat'ta şarkıcının Super Bowl LVIII'de sahne aldığı Las Vegas'ta dünya evine girdi.
Çift, Vegas Weddings'in 30 kişilik bir açık hava düğün şapeli olan Terrace Gazebo'da birbirlerine evlilik yemini etti. Çiftin şahitliğini Usher'ın annesi Jonetta Patton yaptı.
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Uzun senelerdir birlikte olan ikili Usher ve Jennifer Goicoechea'nın ilişkilerinde bir sonraki adımı attıklarını ve Pazar gecesi Las Vegas'ta yakın arkadaşları ve aileleriyle birlikte evlendikleri söylendi.
Zaten iki tane çocuğa sahip olan çift, çocuklarını sevgiyle çevrili bir şekilde birlikte büyütmeye devam etmeyi dört gözle beklediklerini ve iyi dilekler için teşekkür ettiklerini bildirdiler.
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