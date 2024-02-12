Selena Gomez'in Yeni Sevgilisi Benny Blanco, Hailey Bieber'ın Yeni Tasarımı Telefon Kılıflarıyla Dalga Geçti!

Bildiğimiz gibi Selena Gomez yeni sevgilisi Benny Blanco ile mutluluklarını herkesin gözüne sokmaya çalışsa da hayranlarından birçok eleştiri alıyor. Gomez'in Sevgilisi Blanco'nun olaylı bir geçmişi olan Justin Bieber'ı da tanıdığını unutmazsak gayet haklılar diyebiliriz. Benny'nin hikayesinde paylaştığı görsel akıllara bazı soru işaretleri getirdi. Detaylar içeriğimizde👇