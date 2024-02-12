Selena Gomez'in Yeni Sevgilisi Benny Blanco, Hailey Bieber'ın Yeni Tasarımı Telefon Kılıflarıyla Dalga Geçti!
Selena Gomez'in Yeni Sevgilisi Benny Blanco, Hailey Bieber'ın Yeni Tasarımı Telefon Kılıflarıyla Dalga Geçti!
Bildiğimiz gibi Selena Gomez yeni sevgilisi Benny Blanco ile mutluluklarını herkesin gözüne sokmaya çalışsa da hayranlarından birçok eleştiri alıyor. Gomez'in Sevgilisi Blanco'nun olaylı bir geçmişi olan Justin Bieber'ı da tanıdığını unutmazsak gayet haklılar diyebiliriz. Benny'nin hikayesinde paylaştığı görsel akıllara bazı soru işaretleri getirdi. Detaylar içeriğimizde👇
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Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Benny Blanco ve ünlü şarkıcı Selena Gomez. İlişkilerini ve mutluluklarını kameralar önünde yaşamaktan çekinmeyen ikili Gomez'in hayranlarından da oldukça tepki alıyor.
Kimse tarafından yakıştırılmayan çiftimiz, bunun Selena Gomez'in "mutluyum" imajı çizmek için oynadığı bir oyun olduğunu ve asıl amacının Bieber çiftini kıskandırmak olduğunu düşünen de çok.
Hepimizin aşina olduğu olaylı birliktelikleri ile ikilinin hayranlarının şimdilerde bile aşamadığı Gomez ve Bieber aşkı hüsranla sonuçlanmıştı. Justin Bieber'ın eşi Hailey'nin hayatının aşkı olduğunu herkese kanıtlar nitelikteki paylaşımları olay olmuştu...
Sanki o zamanlardan beri sağlık sorunları, psikolojik çöküş, kilo alımı derken düşüşte olan ünlü şarkıcı son zamanlarda mutluluğu yeni sevgilisi Benny Blanco ile bulduğunu söylüyor.
Justin'in biricik eşi Hailey güzelliği ve muhteşem fiziğinin yanı sıra yeni çıkarttığı makyaj markasıyla da konuşuluyor bildiğimiz gibi. Geçtiğimiz günlerde güzel isim yeni dudak ürünlerinin konabileceği bir telefon kılıfı çıkartmış ve hayranlarından büyük ilgi görmüştü.
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Geçtiğimiz saatlerde Benny Blanco resmen Hailey Bieber'ın yeni ürünü olan telefon kılıfıyla dalga geçercesine bu görseli hikayesinde paylaştı.
Benny Blanco'nun daha önce Justin ile işbirliği yapması ve birbirlerini tanıyor olmaları düşünülünce Selena Gomez'in sevgilisini dolduruşa getirdiği ihtimalleri akılları kurcaladı.
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