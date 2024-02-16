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Sinemalarda Bu Hafta: 'Zaferin Rengi'nden Bob Marley'in Hayatını Anlatan 'One Love'a 9 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: 'Zaferin Rengi'nden Bob Marley'in Hayatını Anlatan 'One Love'a 9 Film Vizyonda!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 07:01

Şubat ayının sonuna doğru sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen 'Zaferin Rengi' filminden animasyon ve biyografi filmlerine kadar toplamda 9 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 

Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. C Takımı

1. C Takımı

Özet: C Takımı, 30 yıldır arkadaş olan altı kişinin yaşadığı maceraları konu ediyor. Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet lise yıllarından beri arkadaşlardır. Grubun tek kadın üyesi olan Yağmur'un yaşadıklarından sonra ekibe eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi'yi de dahil ederler. Grubun Necmi'yi aralarına almasının nedeni intikam almaktır. Ancak yaptıkları plan onların pek de düşündüğü gibi ilerlemez. Yolun sonunun nereye varacağından bihaber olan grup, kimi zaman engebeli kimi zamansa düz olan bu yolculukta kendilerini türlü maceraların içerisinde bulurlar.

Yönetmen: Bora Onur 

Oyuncular: Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir

2. Zaferin Rengi

2. Zaferin Rengi

Özet: Zaferin Rengi, 1919 yılında İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen insanların Anadolu'da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan General Harington Kupası efsanesinin etrafında anlatıyor. 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadele, işgal altında bulunan İstanbul'da büyür. Bu süreçte kazandıkları futbol zaferleriyle moral bulan Türk halkı, bağımsızlık için ciddi bir direniş başlatır.

Yönetmen: Abdullah Oğuz

Oyuncular: Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler

3. Kral Şakir: Devler Uyandı

3. Kral Şakir: Devler Uyandı

Özet: Ünlü bir teknoloji firması, elektronik cihazların mobil hale gelip, yapay zeka ile hareket edebildikleri bir sistem geliştirir. Şakir ve ailesi, şirketin yaptığı ürünlerin hayranıdır. Yıllar önce teknoloji şirketinin sahibi olan Harun, Şakir'in babaannesi Seniha'nın düzenlediği keşif gezilerinde tarihler öncesine ait olan bir taş keşfeder. Ancak kötü bir savaşçı taşın içerisine hapsedilmiştir. Kötü savaşçı yüzyıllar boyunca hapsolduğu taştan çıkıp, Harun'un içine girer ve Harun'un yarattığı teknolojik orduyu dünyayı ele geçirmek için kullanır. Şakir ve ailesi, ham babaannesi Seniha'yı bulmak hem de kötü niyetli savaşçının amacına ulaşmasını engellemek için zorlu bir maceraya atılır.

Yönetmen: Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay 

Oyuncular: Atilla Şendil, Mustafa Oral, Didem Atlıhan

4. Madame Web

4. Madame Web

Özet: Madame Web, hayatlarını tehdit eden bir tehlikeden kurtumaya çalışan, ileride farklı süper kahramanlara evrilecek üç genç kadının hikayesini konu ediyor. Cassandra, Manhattan'da paramedik bir sağlık görevlisi olarak çalışan genç bir kadındır. Sezgisel yeteneklere sahip olan Cassandra, gelecekte gerçekleşecek olan olayları görmeye başlar. O, geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken, kendisi gibi güçlü yeteneklere sahip olan üç kadınla ilişki kurar. Hayatlarını tehdit eden bir maceradan kurtulmaya çalışan üç genç kadın, başarılı olabilirlerse ileride farklı süper kahramanlara evrilecektir.

Yönetmen: S.J. Clarkson

Oyuncular: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced

5. Hatıran Yeter

5. Hatıran Yeter

Özet: Adem ile Zehra, kaçarak evlenmek zorunda kalan bir çiftir. Baha adını verdikleri bir oğulları, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı sonucu işitme yetisini kaybeder. Çocukluğu yaşıtlarına göre oldukça zorlu geçen ve yalnız kalan Baha'nın hayatı kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Birbirlerine aşık olan çiftin önünde aşmaları gereken büyük engeller vardır. Baha, aşklarının meyvesi olan kızları Yeşim'e kavuşmak için büyük mücadeleler vermek zorunda kalacaktır.

Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı

Oyuncular: Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin

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6. Bob Marley: One Love

6. Bob Marley: One Love

Özet: Bob Marley: One Love, sevgi ve birlik mesajlarıyla nesillere ilham olan Bob Marley'in hayat hikayesini ve müziğini konu ediyor. Hayatı boyunca türlü engellerle karşı karşıya kalan Bob Marley'in zorlukların üstesinden gelme konusundaki güçlü öyküsünün anlatıldığı filmde, Bob Marley'in devrim niteliğinde olan müziğinin arkasında yatan hikayesi gözler önüne seriliyor.

Yönetmen: Reinaldo Marcus Green 

Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton

7. Nûfer

7. Nûfer

Özet: Nûfer, geçmişte yapılan lanetli bir anlaşma sonucu yaşanan olayları konu ediyor. Farklı zamanlarda, farklı ikllimlerde geçmişe dayalı lanetli bir anlaşma yapılır. Bu anlaşmanın tohumlarını zamanla büyüten evren, iki ayrı dünyanın varlığı olan Nefer ve Belis'i bir araya getirir. Ay yüzlü Belis, bu anlaşmanın tek masum tohumudur.

Yönetmen: Emrah Tarım

Oyuncular: Ozan Güler, Nazan Bayazıt, Selahattin Taşdöğen

8. Pigment

8. Pigment

Özet: Ragıp, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan genç bir adamdır. Büyük bir ressam olan Feridun tarafından sanat vaadiyle kandırılan Ragıp, Fransa’da insan ticareti yapma işine bulaşır. Yıllar sonra bu işten kendisini kurtaran Ragıp, asıl mesleği olan ressamlığı yapmak adına bir atölye açmayı planlar ve bu amaçla 25 yıl önce ayrıldığı Türkiye'ye geri döner. Bu sırada resim dersleri veren Ragıp, insan kaçakçılığı yaparken kaybettiği insanı duygularını sanat sayesinde geri kazanmayı ümit eder. Ancak bu süreçte kaçmaya çalıştığı şizofreni hastalığı gittikçe ilerler ve günlük yaşamı iyice çekilmez bir hale gelir. Çok geçmeden Ragıp, kurs verdiği ve hayatındaki sevmediği insanları bodrumunda tutarak onları resim malzemesi olarak kullanmaya başlar.

Yönetmen: Metin Kuru

Oyuncular: Muzaffer Uzunyılmaz, Hilmi Özçelik, Aslı Ayşenur Saygılar

9. Dört Kız Kardeş

9. Dört Kız Kardeş

Özet: Dört Kız Kardeş, bir ailenin dört kızın ikisinin evi terk etmesinin ardından yaşananları konu ediyor. Dört kız çocuğu annesi Tunuslu Olfa'nın hayatı, ışık ve gölge arasında gidip gelir. Bir gün iki büyük kızı ortadan kaybolur. Film yapımcısı Kaouther Ben Hania, onların yokluğunu doldurmak için profesyonel aktrisleri davet eder ve Olfa ile kızlarının hayat hikayelerinin üzerindeki perdeyi kaldıracak eşsiz bir sinema deneyimi icat eder.

Yönetmen: Kaouther Ben Hania

Oyuncular: Hend Sabri, Olfa Hamrouni, Eya Chikahoui

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