Sinemalarda Bu Hafta: 'Zaferin Rengi'nden Bob Marley'in Hayatını Anlatan 'One Love'a 9 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: 'Zaferin Rengi'nden Bob Marley'in Hayatını Anlatan 'One Love'a 9 Film Vizyonda!
Şubat ayının sonuna doğru sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen 'Zaferin Rengi' filminden animasyon ve biyografi filmlerine kadar toplamda 9 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
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1. C Takımı
2. Zaferin Rengi
3. Kral Şakir: Devler Uyandı
4. Madame Web
5. Hatıran Yeter
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6. Bob Marley: One Love
7. Nûfer
8. Pigment
9. Dört Kız Kardeş
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