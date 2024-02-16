Stranger Things'in Yıldızı Başrolde: "Amerikan Sapığı" Yazarından Korku Filmi Geliyor!
Stranger Things'in Yıldızı Başrolde: "Amerikan Sapığı" Yazarından Korku Filmi Geliyor!
'American Psycho'nun ünlü yazarı Bret Easton Ellis, yönetmen koltuğuna geçerek 'Relapse' isimli bir korku filmi çekecek. Filmde 'Stranger Things' ile ünlenen Joseph Quinn, rehabilitasyon merkezinde tedavi gören bir karakteri canlandıracak. Detaylar içerikte. 👇
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Ünlü Amerikan Sapığı kitabının yazarı Bret Easton Ellis, kariyerinde yeni bir sayfa açarak yönetmenlik koltuğuna oturuyor.
Relapse adını taşıyan Ellis'in yöneteceği ilk filmin başrolünde Stranger Things dizisiyle tanınan Joseph Quinn yer alacak ve rehabilitasyon merkezine yatırılan Matt Cullen karakterine hayat verecek.
Matt, bir partide şahit olduğu trajik bir olay sonrası rehabilite olmaya çalışırken çevresinde gizemli ve korkutucu olaylar yaşanmaya başlar.
Filmin hikayesi, Matt'in sosyal medyanın etkisi ve kişisel paranoyaları arasında sıkışıp kalmasını ve rehabilitasyon sürecinin bozulmasını konu alıyor.
Karakter, eski alışkanlıklarına geri döndükçe geçmişinden gelen ve onu uzun zamandır takip eden gizemli bir varlık kendini gösterir.
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Filmin ilerleyen kısımlarında terapisti bu canavarın aslında Matt'in kendi zihninde olduğuna inanır ve ona bu mücadelesinde yardım etmeye çalışır.
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