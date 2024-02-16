Stranger Things'in Yıldızı Başrolde: "Amerikan Sapığı" Yazarından Korku Filmi Geliyor!

'American Psycho'nun ünlü yazarı Bret Easton Ellis, yönetmen koltuğuna geçerek 'Relapse' isimli bir korku filmi çekecek. Filmde 'Stranger Things' ile ünlenen Joseph Quinn, rehabilitasyon merkezinde tedavi gören bir karakteri canlandıracak. Detaylar içerikte. 👇

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