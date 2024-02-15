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Cillian Murphy Efsanevi Peaky Blinders Dizisindeki Tommy Shelby Karakterine Geri Dönebilir!

Cillian Murphy Efsanevi Peaky Blinders Dizisindeki Tommy Shelby Karakterine Geri Dönebilir!

dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 15:23

Cillian Murphy, Peaky Blinders'daki rolünün ardından olası bir geri dönüş üzerine görüşlerini paylaştı. Ünlü oyuncu, Tommy Shelby olarak 6 sezon süresince I. Dünya Savaşı sonrası İngiltere'de suç dünyasında yaşanan çekişmeleri ekranlara taşımıştı. Detaylar içerikte. 👇

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Cillian Murphy, BBC Radio 4'un Desert Island Discs programında Peaky Blinders dizisinin ardından gelecek projeler ve olası bir geri dönüş hakkında konuştu.

Cillian Murphy, BBC Radio 4'un Desert Island Discs programında Peaky Blinders dizisinin ardından gelecek projeler ve olası bir geri dönüş hakkında konuştu.

Altın Küre sahibi ve Oscar adayı olan Murphy, 6 sezon boyunca üstlendiği Tommy Shelby karakteri ile I. Dünya Savaşı sonrası Britanya'da suç dünyası, rakip çeteler ve faşizmin yükselişi ile mücadelesini canlandırmıştı.

Altın Küre sahibi ve Oscar adayı olan Murphy, 6 sezon boyunca üstlendiği Tommy Shelby karakteri ile I. Dünya Savaşı sonrası Britanya'da suç dünyası, rakip çeteler ve faşizmin yükselişi ile mücadelesini canlandırmıştı.

2022'de ekranlara veda eden dizi sonrası yaratıcı Steven Knight'ın bir spin-off ve sinema filmi üzerinde çalıştığı biliniyor.

2022'de ekranlara veda eden dizi sonrası yaratıcı Steven Knight'ın bir spin-off ve sinema filmi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Murphy, yaşının ilerlemesine rağmen Knight'ın planları kendisini cezbettiği takdirde Tommy Shelby olarak geri dönmeye açık olduğunu ifade etti.

Murphy, yaşının ilerlemesine rağmen Knight'ın planları kendisini cezbettiği takdirde Tommy Shelby olarak geri dönmeye açık olduğunu ifade etti.

'Eğer anlatacak daha fazla hikaye varsa, o zaman orada olacağım. Yani, 50 yaşındaki Tommy Shelby'yi izlemek istiyorsak, orada olurum. Hadi yapalım şu işi.'

Ayrıca Murphy, Peaky Blinders'daki rolü için ilk tercih olmadığını ancak Knight'ı ikna etmek için çaba gösterdiğini paylaştı.

Ayrıca Murphy, Peaky Blinders'daki rolü için ilk tercih olmadığını ancak Knight'ı ikna etmek için çaba gösterdiğini paylaştı.

'Fiziksel olarak bariz bir seçim değildim. Toplantıda Stephen'ı ikna ettim mi bilmiyorum ama daha sonra ona 'Unutma, ben bir aktörüm' diye mesaj yollamıştım. Ve ben buna inanıyorum. Rol neyi gerektiriyorsa ona dönüşmenin aktörler olarak görevimiz olduğunu düşünüyorum.'

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