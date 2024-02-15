Cillian Murphy Efsanevi Peaky Blinders Dizisindeki Tommy Shelby Karakterine Geri Dönebilir!
Cillian Murphy Efsanevi Peaky Blinders Dizisindeki Tommy Shelby Karakterine Geri Dönebilir!
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Cillian Murphy, BBC Radio 4'un Desert Island Discs programında Peaky Blinders dizisinin ardından gelecek projeler ve olası bir geri dönüş hakkında konuştu.
Altın Küre sahibi ve Oscar adayı olan Murphy, 6 sezon boyunca üstlendiği Tommy Shelby karakteri ile I. Dünya Savaşı sonrası Britanya'da suç dünyası, rakip çeteler ve faşizmin yükselişi ile mücadelesini canlandırmıştı.
2022'de ekranlara veda eden dizi sonrası yaratıcı Steven Knight'ın bir spin-off ve sinema filmi üzerinde çalıştığı biliniyor.
Murphy, yaşının ilerlemesine rağmen Knight'ın planları kendisini cezbettiği takdirde Tommy Shelby olarak geri dönmeye açık olduğunu ifade etti.
Ayrıca Murphy, Peaky Blinders'daki rolü için ilk tercih olmadığını ancak Knight'ı ikna etmek için çaba gösterdiğini paylaştı.
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