Cillian Murphy Efsanevi Peaky Blinders Dizisindeki Tommy Shelby Karakterine Geri Dönebilir!

'Fiziksel olarak bariz bir seçim değildim. Toplantıda Stephen'ı ikna ettim mi bilmiyorum ama daha sonra ona 'Unutma, ben bir aktörüm' diye mesaj yollamıştım. Ve ben buna inanıyorum. Rol neyi gerektiriyorsa ona dönüşmenin aktörler olarak görevimiz olduğunu düşünüyorum.'