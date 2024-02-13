Heyecanla Bekleniyor: 2024’te Gösterime Girerek Herkesin Diline Dolanacağı Garanti Olan Filmler

Özet: Kraven The Hunter, dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan Sergei Kravinoff’un hikayesini konu ediyor. Kurbanlarını elleriyle avlamayı seven Rus göçmen Sergei Kravinoff, bir gün bir cadı ile tanışır. Cadı ona fiziksel güçlerini arttıracağı ve yaşam yıllarını uzatacağı bir iksir verir. Sergei’nin tek amacı tüm dünyaya en iyi avcının kendisi olduğunu göstermek ve Spider Man’i avlamaktır ve bunu yapabilmek için harekete geçer.

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose

Yönetmen: J.C. Chandor