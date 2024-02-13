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Heyecanla Bekleniyor: 2024’te Gösterime Girerek Herkesin Diline Dolanacağı Garanti Olan Filmler

Heyecanla Bekleniyor: 2024’te Gösterime Girerek Herkesin Diline Dolanacağı Garanti Olan Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 19:01

2024, sinema severler için heyecan verici bir yıl olacak gibi duruyor. Zira hem tanıdık serilerin devam filmleri hem de tamamen yeni yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Özellikle popüler serilerin yeni bölümleri ve başarılı oyuncuların unutulmaz performanslarını izleyeceğimizi umduğumuz dopdolu bir yıl bizi bekliyor. Yıl boyunca gösterime girecek, merakla beklenen filmlerin bir listesini sizler için derledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Kingdom of the Planet of the Apes

20. Kingdom of the Planet of the Apes

Özet: Sezar'ın hükümdarlığının ardından birkaç nesil sonra, maymunlar artık baskın türdür ve insanlar gölgelerde yaşamaya indirgenmişken uyumlu bir şekilde yaşarlar. Yeni bir zalim maymun lideri imparatorluğunu kurarken, genç bir maymun geçmiş hakkında bildiği her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği belirleyecek seçimler yapmasına neden olacak üzücü bir yolculuğa çıkar.  

Oyuncular: Freya Allan, Dichen Lachman, Kevin Durand  

Yönetmen: Wes Ball

19. Deadpool 3

19. Deadpool 3

Özet: Deadpool 3, Marvel Comics'in aynı adlı anti-kahramanına dayanan yeni bir süper kahraman filmidir. Film, 20th Century Fox filmleri Deadpool ve Deadpool 2'nin devamı niteliğindedir. Marvel Sinematik Evreni'ndeki otuz yedinci filmdir. 

Oyuncular: Emma Corrin, Ryan Reynolds, Morena Baccarin  

Yönetmen: Shawn Levy

18. The Fall Guy

18. The Fall Guy

Özet: Neredeyse kariyerini bitirecek bir kaza geçiren dublör Colt Seavers, kayıp bir film yıldızının izini sürmek, bir komployu çözmek ve bir yandan günlük işini yaparken bir yandan da hayatının aşkını geri kazanmaya çalışmak zorundadır.  

Oyuncular: Hannah Waddingham, Ryan Gosling, Emily Blunt  

Yönetmen: David Leitch

17. Godzilla x Kong: The New Empire

17. Godzilla x Kong: The New Empire

Özet: Kudretli Kong ve korkunç Godzilla, insan dünyasında gizlenen hem kendi türlerinin hem de insanlığın varoluşunu tehdit eden devasa ölümcül bir tehdide karşı birlikte savaşmak zorundadır.  

Oyuncular: Dan Stevens, Rebecca Hall, Rachel House  

Yönetmen: Adam Wingard

16. Dune: Part Two

16. Dune: Part Two

Özet: Paul Atreides, Arrakis gezegeni için mücadeleye devam ediyor ve Fremen halkının liderliğini üstleniyor. Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder. Paul, Arrakis gezegeninin Fremen halkı tarafından Mesih olarak kabul edilir. Fremen'ler, Paul'ün liderliğinde Arrakis gezegenini özgürleştireceklerine ve galakside eşitlik ve adaleti sağlayacaklarına inanırlar.  

Oyuncular: Timothée Chalamet, Florence Pugh, Rebecca Ferguson  

Yönetmen: Denis Villeneuve

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15. A Quiet Place: Day One

15. A Quiet Place: Day One

Özet: Yönetmen koltuğunda Jeff Nichols'un oturduğu film, sese duyarlı varlıkların harekete geçmesini önlemek için en ufak bir ses yapmaktan kaçınan bir ailenin, durgun sessizliğin içinde çıkan bir ses sonucu hayatlarının kabusa dönmesinin konu edildiği Sessiz Bir Yer filminin spin-off projesidir. 

Oyuncular: Djimon Hounsou, Alex Wolff, Denis O'Hare  

Yönetmen: Michael Sarnoski

14. Mufasa: The Lion King

14. Mufasa: The Lion King

Özet: Rafiki, Timon ve Pumbaa, genç bir aslan yavrusuna Aslanlar Ülkesi'nin gelmiş geçmiş en büyük krallarından biri olan Mufasa’nın hikayesini anlatıyor. Gurur Toprakları'nın kralı olan Simba, yavrusunun da onun izinden gitmesini isterken, merhum babası Mufasa'nın kökenleri araştırılıyor.  

Oyuncular: Seth Rogen, Aaron Pierre, Billy Eichner  

Yönetmen: Barry Jenkins

13. Ghostbusters: Frozen Empire

13. Ghostbusters: Frozen Empire

Özet: Bir antik eserin ortaya çıkması, korkunç bir gücü serbest bırakır. Yeni ve eski Hayalet Avcıları, evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir buzul çağından kurtarmak için bir araya gelmek zorundadır. Bu keşif, geçmişle geleceği bir araya getirerek, doğaüstü varlıklarla dolu bir mücadeleyi başlatır. 

Oyuncular: Carrie Coon, Mckenna Grace, Annie Potts  

Yönetmen: Gil Kenan

12. Argylle

12. Argylle

Özet: Münzevi yazar Elly Conway'in kurgusal casusluk romanlarının olay örgüsü, gerçek hayattaki bir casus örgütünün gizli eylemlerini yansıtmaya başladığında, evdeki sakin akşamlar geçmişte kalır. Kedisi Alfie ve kediye alerjisi olan casus Aiden'ın eşlik ettiği Elly, Conway'in kurgusal dünyası ile gerçek dünyası arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başladıkça katillerden bir adım önde olmak için dünyanın dört bir yanına koşar.  

Oyuncular: Sofia Boutella, Catherine O'Hara, Henry Cavill  

Yönetmen: Matthew Vaughn

11. Inside Out 2

11. Inside Out 2

Özet: Genç Riley'nin zihin karargâhı, hiç beklenmedik bir şeye yer açmak için ani bir yıkım geçiriyor: yeni Duygular! Uzun zamandır başarılı bir operasyon yürüten Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, Kaygı ortaya çıktığında ne hissedeceklerinden emin değiller. Ve görünüşe göre yalnız da değil.  

Oyuncular: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black  

Yönetmen: Kelsey Mann

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10. Joker: Folie à Deux

10. Joker: Folie à Deux

Özet: Zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker kimliğine bürünen Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan Joker: Folie à Deux’da, Joker karakterine bir kez daha Joaquin Phoenix hayat veriyor. Joker’in aynı derecede dengesiz olan muadili Harley Quinn rolünü ise Lady Gaga üstleniyor. 

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Catherine Keener  

Yönetmen: Todd Phillips

9. Venom 3

9. Venom 3

Özet: Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikayesinin anlatıldığı 'Venom' filminin 3. devam halkası olan yapımın başrolünü bir kez daha Tom Hardy üstleniyor.  

Oyuncular: Juno Temple, Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor   

Yönetmen: Kelly Marcel

8. Despicable Me 4

8. Despicable Me 4

Özet: Gru ve Lucy ile kızlarının -Margo, Edith ve Agnes- Gru ailesinin yeni üyesi, babasına eziyet etmeye kararlı Gru Jr.’ı kucaklarına almasıyla yeni bir bölüme başlıyor. Gru, yeni bir düşman olan Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya kalır ve ailece kaçmak zorunda kalırlar. 

Oyuncular: Sofía Vergara, Joey King, Kristen Wiig 

Yönetmenler: Chris Renaud, Patrick Delage

7. Mean Girls

7. Mean Girls

Özet: Yeni öğrenci Cady Heron, işbirlikçi kraliçe arı Regina George ve onun yardakçıları Gretchen ve Karen tarafından yönetilen 'Plastikler' adlı seçkin popüler kızlar grubu tarafından sosyal besin zincirinin en tepesine kabul edilir. Ancak Cady, Regina'nın eski erkek arkadaşı Aaron Samuels'e aşık olarak büyük bir hata yapınca, kendini Regina'nın hedefinde bulur. Cady, dışlanmış arkadaşları Janis ve Damian'ın yardımıyla grubun tepe avcısını alt etmeye hazırlanırken, en acımasız orman olan lisede gezinirken kendine nasıl sadık kalacağını öğrenmelidir.  

Oyuncular: Angourie Rice, Reneé Rapp, Jon Hamm  

Yönetmenler: Samantha Jayne, Arturo Perez Jr.

6. Alien: Romulus

6. Alien: Romulus

Özet: Uzak bir dünyada yaşayan bir grup genç, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulur.  

Oyuncular: Isabela Merced, Cailee Spaeny, David Jonsson  

Yönetmen: Fede Alvarez

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5. Kraven the Hunter

5. Kraven the Hunter

Özet: Kraven The Hunter, dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan Sergei Kravinoff’un hikayesini konu ediyor. Kurbanlarını elleriyle avlamayı seven Rus göçmen Sergei Kravinoff, bir gün bir cadı ile tanışır. Cadı ona fiziksel güçlerini arttıracağı ve yaşam yıllarını uzatacağı bir iksir verir. Sergei’nin tek amacı tüm dünyaya en iyi avcının kendisi olduğunu göstermek ve Spider Man’i avlamaktır ve bunu yapabilmek için harekete geçer. 

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose  

Yönetmen: J.C. Chandor

4. Furiosa: A Mad Max Saga

4. Furiosa: A Mad Max Saga

Özet: Dünya çökerken, genç Furiosa Birçok Annenin Yeşil Yeri'nden, savaş lordu Dementus tarafından yönetilen büyük bir motorcu sürüsünün eline düşer. Çorak topraklarda ilerlerken Immortan Joe'nun başkanlık ettiği kaleyle karşılaşırlar. İki tiran egemenlik için savaşmaktadır ve Furiosa eve dönüş yolunu bulmak için gerekli araçları bir araya getirirken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır.  

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke  

Yönetmen: George Miller

3. Beetlejuice Beetlejuice

3. Beetlejuice Beetlejuice

Özet: Üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçtiği halde sinemanın kült yapımları arasındaki yerini koruyan Beterböcek filminin devam halkasının yönetmen koltuğunda bir kez daha Tim Burton oturuyor. 

Oyuncular: Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Willem Dafoe  

Yönetmen: Tim Burton

2. Kung Fu Panda 4

2. Kung Fu Panda 4

Özet: Po, Barış Vadisi'nin ruhani lideri olmaya hazırlanmaktadır, ancak Ejderha Savaşçısı olarak yerini alacak birine de ihtiyacı vardır. Bu nedenle, yeni bir kung fu uygulayıcısını eğitecek ve geçmişten gelen kötüleri çağıran Bukalemun adlı bir kötü adamla karşılaşacaktır.  

Oyuncular: Jack Black, Awkwafina, Ke Huy Quan  

Yönetmenler: Mike Mitchell, Stephanie Stine

1. Rebel Moon - Part Two: The Scargiver

1. Rebel Moon - Part Two: The Scargiver

Özet: Asiler Ana Dünya'ya karşı savaşa hazırlanırken kopmaz bağlar kuruluyor, kahramanlar ortaya çıkıyor ve efsaneler yaratılıyor.  

Oyuncular: Sofia Boutella, Ed Skrein, Jena Malone  

Yönetmen: Zack Snyder

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