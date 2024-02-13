Heyecanla Bekleniyor: 2024’te Gösterime Girerek Herkesin Diline Dolanacağı Garanti Olan Filmler
Heyecanla Bekleniyor: 2024’te Gösterime Girerek Herkesin Diline Dolanacağı Garanti Olan Filmler
2024, sinema severler için heyecan verici bir yıl olacak gibi duruyor. Zira hem tanıdık serilerin devam filmleri hem de tamamen yeni yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Özellikle popüler serilerin yeni bölümleri ve başarılı oyuncuların unutulmaz performanslarını izleyeceğimizi umduğumuz dopdolu bir yıl bizi bekliyor. Yıl boyunca gösterime girecek, merakla beklenen filmlerin bir listesini sizler için derledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Kingdom of the Planet of the Apes
19. Deadpool 3
18. The Fall Guy
17. Godzilla x Kong: The New Empire
16. Dune: Part Two
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15. A Quiet Place: Day One
14. Mufasa: The Lion King
13. Ghostbusters: Frozen Empire
12. Argylle
11. Inside Out 2
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10. Joker: Folie à Deux
9. Venom 3
8. Despicable Me 4
7. Mean Girls
6. Alien: Romulus
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5. Kraven the Hunter
4. Furiosa: A Mad Max Saga
3. Beetlejuice Beetlejuice
2. Kung Fu Panda 4
1. Rebel Moon - Part Two: The Scargiver
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