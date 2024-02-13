Netflix'in Çok Ses Getiren Yeni Dizisi Griselda'ya Açılan Davada Anlaşmaya Varıldı
Netflix'in Çok Ses Getiren Yeni Dizisi Griselda'ya Açılan Davada Anlaşmaya Varıldı
Netflix'in 25 Ocak'ta yayımlanan ve Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco'nun hayatını anlatan 'Griselda' mini dizisi hakkında açılan dava tarafların uzlaşmasıyla sonlandı. Dizi yayımlanmadan önce Blanco'nun ailesi, Netflix'in kendilerinden izin almadan diziyi yayınlamasını eleştirerek yayının durdurulmasını talep etmişti. Detaylar içerikte. 👇
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Netflix'in 25 Ocak'ta prömiyerini yapan ve Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco'nun yaşamını konu alan "Griselda" adlı mini dizisi hakkında açılan dava, tarafların anlaşmasıyla sonuçlandı.
Dizi, Blanco'nun izinsiz olarak hayat hikayesinin ve kişiliğinin kullanıldığını iddia eden Blanco'nun ailesi tarafından dava edilmişti.
Aile, Netflix'in diziyi yayınlamadan önce kendilerinden izin almadığını öne sürerek dizinin yayınlanmasını engellemek istemişti.
Hollywood Reporter'ın haberine göre Netflix ile anlaşan aile, herhangi bir hak talebinde bulunmamak üzere şikayetlerini geri çekti.
Michael Blanco, 2009-2022 yılları arasında yapımcılarla birkaç kez görüştüğünü ve annesinin hikayesini anlatması planlanan bir kitap için bilgi ve belge paylaştığını belirtti.
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Ancak hikayenin bir dizi olarak çekileceğini medya haberlerinden öğrendiğini ve Netflix'in kendisine hiçbir ödeme yapmadığını ifade etti.
Dizide Griselda Blanco'yu canlandıran Sofia Vergara, dava edilenler arasında yer alırken aynı zamanda dizinin baş yapımcılarından biri olarak görev aldı.
Diğer baş yapımcı Eric Newman açılan davayı, daha önce "Narcos" dizisinin yayımlandığı dönemde Pablo Escobar'ın çocukları tarafından açılan davalarla karşılaştırdı.
Newman, "Biz Griselda hakkında belgesel yapmıyoruz veya bir kitap yazmıyoruz. Bu nedenle, herkesi mutlu edecek ya da insanların 'Evet bunlar aynen yaşanmıştı' diyeceği bir hikaye anlatmayacağız" dedi.
"Griselda" dizisi yayınlandığı ilk haftada 89 ülkede en çok izlenen Netflix yapımı olma başarısını gösterdi.
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