Oppenheimer'ın Yıldız Oyuncusu Cillian Murphy Kötü Bulduğu Filmini Açıkladı!

Fakat ben çok incelikli bir performans sergilediğimi düşünmüyordum. Ama izleyiciler filmi sevdiyse bu harika bir şey. Ben bundan memnunum. Artık bir şeylere bakarken kendime daha az yükleniyorum. Yaptığım işi aşırı derecede eleştirmeyi azalttım. Ama dürüst olmak gerekirse bu muhtemelen o dönemden kalma bir şey.