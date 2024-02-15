Oppenheimer'ın Yıldız Oyuncusu Cillian Murphy Kötü Bulduğu Filmini Açıkladı!
Oppenheimer'ın Yıldız Oyuncusu Cillian Murphy Kötü Bulduğu Filmini Açıkladı!
Cillian Murphy, 'Oppenheimer' filmiyle son dönemde adından sıkça söz ettiren bir oyuncu. Murphy, GQ dergisine verdiği röportajda iyi bulmadığı bir filmi hakkında açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte. 👇
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Cillian Murphy, kariyeri boyunca birçok başarılı filmde rol almış 47 yaşındaki bir aktördür.
Son dönemde "Oppenheimer" filmiyle tanınan Murphy, "Başlangıç” (Inception), "Sessiz Bir Yer 2” (A Quiet Place Part II), ve "Dunkirk" gibi gişe rekorları kıran yapımlarda yer aldı.
Murphy, GQ dergisine verdiği bir röportajda 2005 yapımı "Gece Uçuşu” (Red Eye) filmi hakkında olumsuz düşüncelerini paylaştı.
Bu filmde Rachel McAdams ile birlikte rol alan Murphy, filmi çekerken eğlendiklerini belirtmesine rağmen filmle ilgili "İyi bir film olduğunu düşünmüyorum. İyi bir B filmi." şeklinde konuştu.
Filmin çekiciliğinin, iyi ve kötü karakterler arasındaki ikilikten kaynaklandığını ve bu yüzden projeye katılmayı tercih ettiğini ifade etti.
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McAdams, Murphy'nin kötü karakterleri iyi bir şekilde canlandıran nazik insanlar arasında olduğunu söyledi.
Murphy ise daha önceki bir röportajında kendini ekranda izlemekten hoşlanmadığını ve Gece Uçuşu’nu ilk izlediğinde performansını eleştirel bir gözle değerlendirdiğini belirtti.
Ancak zamanla kendi performansını daha az eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeye başladığını ifade etti.
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