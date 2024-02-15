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Oppenheimer'ın Yıldız Oyuncusu Cillian Murphy Kötü Bulduğu Filmini Açıkladı!

Oppenheimer'ın Yıldız Oyuncusu Cillian Murphy Kötü Bulduğu Filmini Açıkladı!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 12:50

Cillian Murphy, 'Oppenheimer' filmiyle son dönemde adından sıkça söz ettiren bir oyuncu. Murphy, GQ dergisine verdiği röportajda iyi bulmadığı bir filmi hakkında açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Cillian Murphy, kariyeri boyunca birçok başarılı filmde rol almış 47 yaşındaki bir aktördür.

Cillian Murphy, kariyeri boyunca birçok başarılı filmde rol almış 47 yaşındaki bir aktördür.

Son dönemde "Oppenheimer" filmiyle tanınan Murphy, "Başlangıç” (Inception), "Sessiz Bir Yer 2” (A Quiet Place Part II), ve "Dunkirk" gibi gişe rekorları kıran yapımlarda yer aldı.

Son dönemde "Oppenheimer" filmiyle tanınan Murphy, "Başlangıç” (Inception), "Sessiz Bir Yer 2” (A Quiet Place Part II), ve "Dunkirk" gibi gişe rekorları kıran yapımlarda yer aldı.

Murphy, GQ dergisine verdiği bir röportajda 2005 yapımı "Gece Uçuşu” (Red Eye) filmi hakkında olumsuz düşüncelerini paylaştı.

Murphy, GQ dergisine verdiği bir röportajda 2005 yapımı "Gece Uçuşu” (Red Eye) filmi hakkında olumsuz düşüncelerini paylaştı.

Bu filmde Rachel McAdams ile birlikte rol alan Murphy, filmi çekerken eğlendiklerini belirtmesine rağmen filmle ilgili "İyi bir film olduğunu düşünmüyorum. İyi bir B filmi." şeklinde konuştu.

Bu filmde Rachel McAdams ile birlikte rol alan Murphy, filmi çekerken eğlendiklerini belirtmesine rağmen filmle ilgili "İyi bir film olduğunu düşünmüyorum. İyi bir B filmi." şeklinde konuştu.

Filmin çekiciliğinin, iyi ve kötü karakterler arasındaki ikilikten kaynaklandığını ve bu yüzden projeye katılmayı tercih ettiğini ifade etti.

Filmin çekiciliğinin, iyi ve kötü karakterler arasındaki ikilikten kaynaklandığını ve bu yüzden projeye katılmayı tercih ettiğini ifade etti.

Sanırım filmdeki ikilikten dolayı. Bu yüzden oynamak istedim. Bu ikilik meselesi. İyi adam ve kötü adam bir arada. Bana cazip gelmesinin tek nedeni bunu yapabilmekti. O dönüş yani, anlıyor musunuz?

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McAdams, Murphy'nin kötü karakterleri iyi bir şekilde canlandıran nazik insanlar arasında olduğunu söyledi.

McAdams, Murphy'nin kötü karakterleri iyi bir şekilde canlandıran nazik insanlar arasında olduğunu söyledi.

En kibar kişilerin bazen kötü adamları en iyi şekilde oynadığını söylerler. Her gün müzik dinleyip gevezelik ederken getirdiği çengel bulmacayı çözerdi ve nezaketle benim de katılmama izin verirdi... Sanırım o zamanlar Cillian hakkında aldığım bir numaralı soru kontakt lens takıp takmadığıydı.

Murphy ise daha önceki bir röportajında kendini ekranda izlemekten hoşlanmadığını ve Gece Uçuşu’nu ilk izlediğinde performansını eleştirel bir gözle değerlendirdiğini belirtti.

Murphy ise daha önceki bir röportajında kendini ekranda izlemekten hoşlanmadığını ve Gece Uçuşu’nu ilk izlediğinde performansını eleştirel bir gözle değerlendirdiğini belirtti.

Daha genç bir oyuncuyken, oynadığım her şeye gerçekten çok yüklenirdim. Kendimi izlemekten nefret ederdim. Ekranda kendime bakmaktan nefret ederdim. Filmi ilk izlediğimde, 'Ah, bir bakıma ucuz bir B filmi' dediğimi hatırlıyorum. Rachel McAdams mükemmeldi

Ancak zamanla kendi performansını daha az eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeye başladığını ifade etti.

Ancak zamanla kendi performansını daha az eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeye başladığını ifade etti.

Fakat ben çok incelikli bir performans sergilediğimi düşünmüyordum. Ama izleyiciler filmi sevdiyse bu harika bir şey. Ben bundan memnunum. Artık bir şeylere bakarken kendime daha az yükleniyorum. Yaptığım işi aşırı derecede eleştirmeyi azalttım. Ama dürüst olmak gerekirse bu muhtemelen o dönemden kalma bir şey.

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