Gişede Fırtınalar Estiren Korku Serisinin Devam Filminin Bu Yaz Rekor Kırması Bekleniyor!

Bu yaz vizyona girecek olan 'Sessiz Bir Yer: Birinci Gün', serinin üçüncü filmi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 2018 ve 2021'de yayınlanan ilk iki filmin başarısını temel alarak hikayenin nasıl başladığını ele alacak olan yeni filmin büyük bir rekora imza atması bekleniyor. Detaylar içerikte. 👇

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