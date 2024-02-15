Gişede Fırtınalar Estiren Korku Serisinin Devam Filminin Bu Yaz Rekor Kırması Bekleniyor!
Gişede Fırtınalar Estiren Korku Serisinin Devam Filminin Bu Yaz Rekor Kırması Bekleniyor!
Bu yaz vizyona girecek olan 'Sessiz Bir Yer: Birinci Gün', serinin üçüncü filmi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 2018 ve 2021'de yayınlanan ilk iki filmin başarısını temel alarak hikayenin nasıl başladığını ele alacak olan yeni filmin büyük bir rekora imza atması bekleniyor. Detaylar içerikte. 👇
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Bu yaz, "Sessiz Bir Yer" serisinin merakla beklenen devam filmi "Sessiz Bir Yer: Birinci Gün" (A Quiet Place: Day One) sinemaseverlerle buluşacak.
Serinin büyük bir hayran kitlesinin olması ve eleştirmenler tarafından gösterilen ilgi filmin gişe rekorları kırma potansiyeline sahip olduğuna işaret ediyor.
Yeni film, 2018 ve 2021 yıllarında yayınlanan ve büyük başarılar elde eden ilk iki filmi takiben hikayenin başlangıcına odaklanıyor.
İlk film, maliyetine kıyasla dünya çapında 334 milyon dolarlık bir hasılatla son derece başarılı bir performans sergileyerek seriyi gişe açısından zirveye taşımıştı.
Day One, serinin zaman çizelgesinde bir adım geriye giderek uzaylı istilasının başladığı günü ve bu kaotik dönemdeki yeni karakterlerin hikayesini merkeze alıyor.
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Michael Sarnoski'nin yönetmenliğini üstlendiği film, daha önce "Pig" filmiyle tanınan Sarnoski'nin benzersiz vizyonunu serinin bu yeni bölümüne taşıyor.
Filmin yıldızlarla dolu kadrosu, aralarında "Gladyatör"den tanıdığımız Djimon Hounsou ve Oscar ödüllü Lupita Nyong'o'nun da bulunması başarının müjdecisi olarak görülüyor.
Serinin ilk iki filminin eleştirmenler ve seyirciler tarafından büyük beğeni toplaması ve gişede kaydettiği başarılar Birinci Gün’ün de benzer bir başarı yolunda ilerleyeceğine dair beklentileri artırıyor. Özellikle üçüncü filmin seriyi toplamda 1 milyar dolara ulaşan bir hasılatla taçlandırabileceği konuşuluyor.
Bu hedefe ulaşabilmek için Birinci Gün’ün 370 milyon dolarlık bir hasılat elde etmesi gerekiyor ki eleştirmenler bu başarının elde edilebileceğine inanıyor.
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