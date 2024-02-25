Üçüncü Kez Anne Olmanın Heyecanını Yaşayan Rachel Araz Bebeğinin Adını ve Cinsiyetini İlk Kez Açıkladı!
Üçüncü Kez Anne Olmanın Heyecanını Yaşayan Rachel Araz Bebeğinin Adını ve Cinsiyetini İlk Kez Açıkladı!
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Rachel Araz yeniden anne olmanın heyecanını yaşıyor. 8 Şubat'ta kucağına aldığı üçüncü bebeğinin hem cinsiyeti hem de ismi merak konusuydu. Çiçeği burnunda anne Rachel paylaştığı ilk doğum kareleriyle birlikte bebeğinin adını ilk kez açıkladı!
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Tarzı ve lüks yaşamıyla sık sık sosyal medyanın gündemine oturan ünlü fenomen Rachel Araz magazin dünyasında da yakından takip edilen isimlerden oldu.
2016'da iş insanı Sami Kiresepi ile dünya evine girdikten sonra birçok kişinin hayat ettiği türden bir hayat süren Rachel Araz yaptığı her paylaşımla dikkatleri üzerine çekiyor.
Binlerce kişiye "Biz bu hayatı yaşamaya değil, yaşayanları izlemeye gelmişiz" dedirten ünlü fenomen TikTok, Instagram, Twitter gibi birçok platformda oldukça aktif.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça konuşulan isimlerden kendisi bildiğiniz üzere. Rachel ve Sami çifti 2018 yılında kucaklarına aldıkları kızları Galia ile ilk kez anne ve baba olmuştu.
İkinci kez anne olmanın heyecanını 2020'de yaşayan Rachel Araz, "Dünyaya fırlatma işlemi başarıyla gerçekleştirildi" diyerek oğlu Lionel’i dünyaya getirdiğini duyurmuştu.
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Ünlü stil ikonu 2023 yılındayken bir kez daha anne olacağı müjdesini sevenlerine vermişti. Bir paylaşımında "Sizce kız mı erkek mi?" diyen fenomen cinsiyet öğrenmek istemediklerini ve doğumda öğreneceklerini duyurmuştu.
Üçüncü hamileliğini de adeta anbean şahitlik ettiğimiz Rachel Araz 8 Şubat 2024 tarihinde heyecanla beklediği bebeğini kucağına aldı.
Üçüncü kez anne olan Rachel, Instagram hesabından bebeğinin doğduğu güne ait kareleri ilk kez paylaştı.
Görenleri hayran bırakan türden detayları da unutmayan ünlü fenomen "8 Şubat’ta ailemize bir lokum prensesi katıldı. Kızımız oldu. Galia’mız abla, Lionel’imiz de abi oldu." diyerek bebişlerinin cinsiyetinin kız olduğunu ilan etti.
Paylaşımlarına "Biz de resmen 3 çocuklu anne, baba.. Isabella’mız hayatımıza hoşgeldin 🦄 Sayende evdeki kız nüfusu arttı, kartlar yeniden dağıtılıyor….. 👩🏻👧🏻🧒🏼👧🏻🧔🏻♂️" notunu düşen Rachel, kızıyla el ele verdiği pozla yürekleri ısıttı.
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En merak edilen bir diğer konu ise hiç şüphesiz ki, Rachel ve Sami çiftinin bebeklerine verecekleri isimdi. Bu paylaşımlarla o da ortaya çıktı. Ailenin en küçük ferdinin adı Isabella oldu!
Instagram hikayesinden de açıklamalarda bulunan ünlü isim erkek beklerken kız bebek dünyaya getirince epey şaşırdığını anlattı:
"Gerçekten tamamen erkek bebek odaklı bir hazırlık yapmıştım. Doğum yaptıktan sonra üç hastanede kaldım öyle eve geldim. Üçüncü çocuk daha farklıymış."
Rachel Araz ve Sami Kiresepi çiftinin bu mutlu pozlarına hem sosyal medya kullanıcılarından hem de pek çok ünlüden yorum ve beğeni yağdı.
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