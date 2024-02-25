Üçüncü Kez Anne Olmanın Heyecanını Yaşayan Rachel Araz Bebeğinin Adını ve Cinsiyetini İlk Kez Açıkladı!

'8 Şubat’ta doğum yaptım ve kız bebeğimiz oldu. Gerçekten doğumda şok oldum çünkü Sami ile iddiaya girmiştik. Sami ‘Kesin kız’ diyordu, ben ‘Kesin erkek’ diyordum ve o kadar emindim ki… Bebek odasını bile lacivert ve yeşil yapmıştım. Bütün kıyafetlerini çıkarıp dolabını hazırlamıştık.'