Ece Çeşmioğlu ile İkinci Bebeğini Bekleyen Taner Ölmez Oğlunun Adını İlk Kez Açıkladı!

Taner Ölmez, Ampute Futbol Milli Takımı futbolcusu Barış Telli’yi canlandırdığı “Hayatla Barış” filmiyle gönülleri bir kez daha fethetti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, anlamlı filmin galasında özel açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu kucağına almak için hazırlandığı bebeğinin adını ilk kez duyurdu!

Kaynak: Birsen Altuntaş