Ece Çeşmioğlu ile İkinci Bebeğini Bekleyen Taner Ölmez Oğlunun Adını İlk Kez Açıkladı!
Ece Çeşmioğlu ile İkinci Bebeğini Bekleyen Taner Ölmez Oğlunun Adını İlk Kez Açıkladı!
Taner Ölmez, Ampute Futbol Milli Takımı futbolcusu Barış Telli’yi canlandırdığı “Hayatla Barış” filmiyle gönülleri bir kez daha fethetti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, anlamlı filmin galasında özel açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu kucağına almak için hazırlandığı bebeğinin adını ilk kez duyurdu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2012-2013 yılları arasında yayınlanan Kayıp Şehir dizisiyle ilk kez bir dizide başrol olarak izlediğimiz Taner Ölmez, Medcezir'de canlandırdığı "Mert Asım Serez" karakteriyle gönüllere taht kurdu.
Ardından Muhteşem Yüzyıl Kösem'le yeniden izleyici karşısına çıkan genç oyuncu Mucize Doktor dizisindeki "Ali Vefa" karakteriyle oyunculuğunu arşa çıkardı.
Yıldızı günden güne parlayan Ölmez kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da epey dikkat çeken ünlülerden. Uzun süredir aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile 28 Haziran 2021 tarihinde nikah masasına oturmuştu.
Birbirine çok yakıştırdığımız oyuncu çiftin evlilikleri de magazin dünyasında parmakla gösterilir oldu desek yeridir.
Ece ve Taner çifti 2022'nin mart ayında kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu tattı. Oyunculuğu, sempatikliği derken milyonların gönlünü fetheden Taner Ölmez'e babalık da çok yakıştı.
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Evliliklerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden geçtiğimiz aylarda ikinci bebek müjdesi geldi. Çift, Zeynep'in kardeşini kucaklarına almak için heyecanla bekliyorlar.
Biliyorsunuz ki, Taner Ölmez Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldız ismi ve geçtiğimiz sezon Survivor adasında mücadele eden Barış Telli’ye hayat verdiği “Hayatla Barış” filmiyle gündemde.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, anlamlı filmin galasına birlikte katılan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu özel açıklamalarda bulundu.
İlk zamanlarda hep bir kız bebek babası olmak istediği için dua ettiğini ve kızının adını kendisinin koyduğunu açıklayan Ölmez, yakında dünyaya gelecek oğullarının adını koyma kısmını eşi Ece'ye bıraktığını söyledi.
Her zaman ikinci bir bebek istediklerinin altını çizen Taner Ölmez "Şimdi olsun, beraber büyüsün dedik kardeş de istiyorduk." ifadelerini kullandı.
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Ece Çeşmioğlu ile ikinci kez anne ve baba olmak için geri sayıma geçen ünlü oyuncu "Oğlumuzun ismi Hazar olabilir…” sözleriyle bebişlerinin adını ilk kez açıkladı.
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