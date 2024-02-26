“Cartcurt”tan Sonra Yeni Sıfat: Oğulcan Engin Sevgilisi İlayda Alişan'ın Doğum Gününü Komik Yorumla Kutladı
“Cartcurt”tan Sonra Yeni Sıfat: Oğulcan Engin Sevgilisi İlayda Alişan'ın Doğum Gününü Komik Yorumla Kutladı
Miray Daner'den geçtiğimiz mart ayında ayrılan Oğulcan Engin bir süredir oyuncu İlayda Alişan'la aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İlayda Alişan'ın bugün doğum günü.
Sevgilisi Oğulcan Engin de sosyal medyadan 'İyi ki doğdun köfte' notuyla paylaştı. 👇
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Geçtiğimiz mart ayında ilişkilerini bitiren Oğulcan Engin ve Miray Daner uzun ilişkilerinin ardından pek çok ihanet iddiasıyla ortalığı kasıp kavurmuştu.
Oğucan Engin ayrılığın hemen ardından oyuncu İlayda Alişan'la yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ünlü çift ilk olarak Kenan Doğulu konserini en önden birlikte izlerken görüntülenmişlerdi.
Aşklarını dolu dizgin yaşayan ünlü çift, çok fazla görüntü vermeyerek birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Bugün de 'Masumiyet', 'Seversin', 'Ateş Kuşları' gibi projelerle adından söz ettiren başarılı oyuncu İlayda Alişan'ın doğum günü.
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Sevgilisi Oğulcan Engin 'İyi ki doğdun köfte.' notuyla kutladı.
Daha önce de Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Pınar Pınar Deniz'i 'cartcurt' diye kaydetmesi sosyal medyanın diline fena düşmüştü.
Kimilerine "ayrılık sebebi", kimilerine de "tam benlik hareket" dedirten bu lakabın nedeni Kaan Yıldırım'a soruldu.
Kaan Yıldırım ise bunun sevgilisiyle aralarında bir espri olduğunu söyleyerek açıklık getirdi.
Kaan Yıldırım'ın bu lakabından sonra siz 'köfte'yi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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