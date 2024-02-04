Ölmüştük Meraktan: Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'i Neden "Cartcurt" Olarak Kaydettiğine Dair Açıklama Geldi!
Ölmüştük Meraktan: Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'i Neden "Cartcurt" Olarak Kaydettiğine Dair Açıklama Geldi!
Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
Son zamanların en popüler ve en başarılı isimlerinden Pınar Deniz, güzelliği ve başarılı oyunculuğu dışında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın güzel oyuncuyu telefonuna 'cartcurt' diye kaydetmesi de aynı şekilde gündem olmuş, hayranlarını da üzmüş ve kızdırmıştı. Kaan Yıldırım'dan konuyla ilgili ilk açıklama sonunda geldi!
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, yaklaşık iki yıldır dolu dizgin bir aşk yaşıyorlar.
Birbirine çok yakışan ikili çoğu zaman gözlerden uzak olmaya çalışsa da her ikisi de bu kadar popüler olunca bu durum oldukça zor oluyor elbette.
Evlenecekleri söylenen çiftte çoğu zaman bir diğerini tebrik eden, fotoğraflarını paylaşan, övgüler yağdıran Pınar Deniz oluyordu.
TV100'e konuşan Kaan Yıldırım, konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.
Bunun sevgilisiyle aralarında bir espri olduğunu söyleyen Yıldırım, varsa bir öneriniz "gün ışığım" gibi değiştirelim diyerek de şaka yapmayı ihmal etmedi.
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