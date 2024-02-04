Ölmüştük Meraktan: Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'i Neden "Cartcurt" Olarak Kaydettiğine Dair Açıklama Geldi!

Son zamanların en popüler ve en başarılı isimlerinden Pınar Deniz, güzelliği ve başarılı oyunculuğu dışında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın güzel oyuncuyu telefonuna 'cartcurt' diye kaydetmesi de aynı şekilde gündem olmuş, hayranlarını da üzmüş ve kızdırmıştı. Kaan Yıldırım'dan konuyla ilgili ilk açıklama sonunda geldi!