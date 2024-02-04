Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ölmüştük Meraktan: Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'i Neden "Cartcurt" Olarak Kaydettiğine Dair Açıklama Geldi!

Ölmüştük Meraktan: Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'i Neden "Cartcurt" Olarak Kaydettiğine Dair Açıklama Geldi!

Pınar Deniz
themyscira - Misafir Editör
04.02.2024 - 20:15

Son zamanların en popüler ve en başarılı isimlerinden Pınar Deniz, güzelliği ve başarılı oyunculuğu dışında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın güzel oyuncuyu telefonuna 'cartcurt' diye kaydetmesi de aynı şekilde gündem olmuş, hayranlarını da üzmüş ve kızdırmıştı. Kaan Yıldırım'dan konuyla ilgili ilk açıklama sonunda geldi!

Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, yaklaşık iki yıldır dolu dizgin bir aşk yaşıyorlar.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, yaklaşık iki yıldır dolu dizgin bir aşk yaşıyorlar.

Birbirine çok yakışan ikili çoğu zaman gözlerden uzak olmaya çalışsa da her ikisi de bu kadar popüler olunca bu durum oldukça zor oluyor elbette.

Birbirine çok yakışan ikili çoğu zaman gözlerden uzak olmaya çalışsa da her ikisi de bu kadar popüler olunca bu durum oldukça zor oluyor elbette.

Evlenecekleri söylenen çiftte çoğu zaman bir diğerini tebrik eden, fotoğraflarını paylaşan, övgüler yağdıran Pınar Deniz oluyordu.

Evlenecekleri söylenen çiftte çoğu zaman bir diğerini tebrik eden, fotoğraflarını paylaşan, övgüler yağdıran Pınar Deniz oluyordu.

Tüm bunlar zaten göze çarparken bir de üstüne Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'i telefonuna "cartcurt" olarak kaydettiği ortaya çıkmıştı.

TV100'e konuşan Kaan Yıldırım, konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

Bunun sevgilisiyle aralarında bir espri olduğunu söyleyen Yıldırım, varsa bir öneriniz "gün ışığım" gibi değiştirelim diyerek de şaka yapmayı ihmal etmedi.

Bunun sevgilisiyle aralarında bir espri olduğunu söyleyen Yıldırım, varsa bir öneriniz "gün ışığım" gibi değiştirelim diyerek de şaka yapmayı ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz bu açıklamayı nasıl buldunuz?

Siz bu açıklamayı nasıl buldunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?