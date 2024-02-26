Büyük Ev Ablukada’nın Solisti Bartu Küyükçağlayan’ın Sahneye Mini Deri Etekle Çıkması Dillere Düştü!
Büyük Ev Ablukada’nın Solisti Bartu Küyükçağlayan’ın Sahneye Mini Deri Etekle Çıkması Dillere Düştü!
'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' dizilerindeki oyunculuğuyla tanınan Bartu Küçükçağlayan, Büyük Ev Ablukada konserinde sahneye yine etekle çıktı.
Bartu Küçükçağlayan'ın tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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'Yalan Dünya', 'Jet Sosyete' gibi komedi dizilerinde başarılı oyunculuğuyla kendini sevdiren Bartu Küçükçağlayan aynı zamanda Büyük Ev Ablukada grubunun solisti olarak da sahne alıyor.
2019 yılında psikolog Merve Küçükçağlayan ile dünyaevine giren Bartu Küçükçağlayan şimdilerde baba olmak için gün sayıyor.
Genelde sahne tarzıyla dikkat çeken ünlü isim, giydiği her kıyafetiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.
Daha önce bir konserinde sahneye etek giyerek çıkması adeta magazin gündemini sallamıştı.
Bartu Küçükçağlayan yeniden ezber bozmaya geldi. Dün gece yine sahne alan ünlü isim konser kombiniyle bir kez daha şaşırttı.
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Etekle sahne aldığı anlara birlikte bakalım.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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