Usta Oyuncu Reha Özcan Seçimlerde Kimi Desteklediğini İlk Kez Açıkladı: "17 Kişiden Dayak Yiyen..."
Usta Oyuncu Reha Özcan Seçimlerde Kimi Desteklediğini İlk Kez Açıkladı: "17 Kişiden Dayak Yiyen..."
Üç Kız Kardeş dizisinde 'Sadık' karakterine hayat veren Reha Özcan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde desteklediği adayı ilk kez açıkladı. Peki oy vermeyeceğinin altını çizen usta oyunun fikrini değiştiren ne oldu?
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Tüm Türkiye'nin sıcak gündeminde 31 Mart Yerel Seçimleri yer alıyor. Seçime günler kala tüm adaylar seçim çalışmalarını da hızlandırdı.
Birçok ilde seçim çalışmaları devam ederken büyükşehirlerde yaşananlar çok daha yakından takip ediliyor. Bunun en büyük örneği ise İstanbul için mücadele eden Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasındaki rekabet.
İstanbul'un mevcut belediye başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum lehine seçim çalışmalarına gelen 17 bakan hakkında eleştirilerde bulundu.
Ekrem İmamoğlu, rakibi Kurum için çalışan bakanlar için "Topunuz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza" demişti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde "Sadık Kalender" karakterine hayat veren Reha Özcan ise bu yaşananlara kayıtsız kalamadı.
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Twitter (X) hesabından açıklama yapan usta oyuncu "Hayatımda 17 kişiden dayak yiyen hiç kimseyi yalnız bırakmadım. Oy kullanmayacaktım ama şimdi şartlar değişti…" diyerek tarafını ilk kez belli etti.
Ünlü oyuncunun paylaşımını da buradan görebilirsiniz 👇
İlerleyen saatlerde yeni bir açıkalama yapan Reha Özcan'ın "Birey olmak ile biat etmek arasında da fark vardır" sözleri ise gündeme damga vurdu.
Sevilen oyuncunun sosyal medya paylaşımının tamamını da buradan görebilirsiniz 👇
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