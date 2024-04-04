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Taş Kağıt Makas Dizisinde Eylem Tok Sahnesinin Sonuna Damgasını Vuran İfadeler Tüylerimizi Diken Diken Etti

Taş Kağıt Makas Dizisinde Eylem Tok Sahnesinin Sonuna Damgasını Vuran İfadeler Tüylerimizi Diken Diken Etti

Eylem Tok
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.04.2024 - 11:56

Kanal D ekranlarının yeni sezonda dikkat çeken yapımlarından Taş Kağıt Makas, son bölümünde işlediği konuyla dikkat çekti. Gündemde herkesin konuştuğu Eylem Tok ve oğlunun olayı işlenen dizinin son sahnesi tüyleri diken diken etti.

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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Taş Kağıt Makas dizisi sezonun en gözde ve dikkat çeken işlerinden biri.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Taş Kağıt Makas dizisi sezonun en gözde ve dikkat çeken işlerinden biri.

Kadrosu bir hayli güçlü olan dizinin başrollerinde Ekon Koç, Ozan Güven, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler rol alıyor.

Dizinin her bölümü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken, 3 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümde yer verdikleri güncel konu herkesi ekran başına topladı.

Dizinin her bölümü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken, 3 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümde yer verdikleri güncel konu herkesi ekran başına topladı.

Dizinin 6. bölümünde; 17 yaşında ehliyetsiz bir şekilde araç sürerken, birinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçıran Eylem Tok işlendi ve gönderme yapıldı.

Hatırlamayanlar için Eylem Tok'un oğlu, 1 Mart'ta kullandığı arabala yol kenarındaki araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Hatırlamayanlar için Eylem Tok'un oğlu, 1 Mart'ta kullandığı arabala yol kenarındaki araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Aynı zamanda üç kişinin yaralanmasına sebep olan 17 yaşındaki sürücü, annesi Eylem Tok ile İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış daha sonra da ABD'ye gitmişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ikili hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ancak Türkiye'ye getirilmeleri istenen anne oğulun görüntüleri keyifli oldukları yönündeydi.

Dizide de bu konuya yer verildi. Yeliz Akkaya'nın hayat verdiği Meryem karakterinin, 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu Furkan akşam gezmesine çıkmıştı.

Dizide de bu konuya yer verildi. Yeliz Akkaya'nın hayat verdiği Meryem karakterinin, 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu Furkan akşam gezmesine çıkmıştı.

Annesinden aldığı araçla akşam gezmeye çıkan Furkan, altındaki lüks araçla hız yaptığı sırada bir kuryeye çarparak hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Oğlundan aldığı telefonla kazayı öğrenen Meryem ise suçu şoförünün üstüne atarak kurtulmaya çalışıyor.

Şoför hakim karşısına çıktığı sırada, hayatını kaybeden kuryenin ailesinin avukatı Umut tüm gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.

Şoför hakim karşısına çıktığı sırada, hayatını kaybeden kuryenin ailesinin avukatı Umut tüm gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.

Bu sefer hikaye bambaşka ilerliyor ve yurt dışına kaçmaya çalışan Meryem ile oğlu polisler tarafından yakalanıyor.

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Avukat Harun da bu duruma tepki göstererek yaptıklarını yüzüne vuruyor.

Avukat Harun da bu duruma tepki göstererek yaptıklarını yüzüne vuruyor.

'Bir anne ve baba, 17 yaşında bir çocuğa niye araba verir? Gece bebe arabayı alıp gazladı, gariban bir kuryeye çarptı. Sonra siz de bütün hikayeyi şoförün üzerine yazdınız.'

Umut da dayanamayarak "Ana yüreği' diyen insanlar var onları da anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur da karışı tarafın annesini ve onun acısını düşünemiyorlar" sözleriyle geceye damgasını vurdu.

Umut da dayanamayarak "Ana yüreği' diyen insanlar var onları da anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur da karışı tarafın annesini ve onun acısını düşünemiyorlar" sözleriyle geceye damgasını vurdu.

'Bu davayla ilgili her şeyi anladım ama bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur da bir anne ve baba 17 yaşındaki ehliyetsiz çocuğuna araba verir? Hem kendi çocuğunun hem de diğerlerinin hayatını hiçe sayar. 'Ana yüreği' diyen insanlar var onları da anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur da karışı tarafın annesini ve onun acısını düşünemiyorlar.'

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