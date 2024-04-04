Taş Kağıt Makas Dizisinde Eylem Tok Sahnesinin Sonuna Damgasını Vuran İfadeler Tüylerimizi Diken Diken Etti
Taş Kağıt Makas Dizisinde Eylem Tok Sahnesinin Sonuna Damgasını Vuran İfadeler Tüylerimizi Diken Diken Etti
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Taş Kağıt Makas dizisi sezonun en gözde ve dikkat çeken işlerinden biri.
Dizinin her bölümü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken, 3 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümde yer verdikleri güncel konu herkesi ekran başına topladı.
Hatırlamayanlar için Eylem Tok'un oğlu, 1 Mart'ta kullandığı arabala yol kenarındaki araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.
Dizide de bu konuya yer verildi. Yeliz Akkaya'nın hayat verdiği Meryem karakterinin, 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu Furkan akşam gezmesine çıkmıştı.
Şoför hakim karşısına çıktığı sırada, hayatını kaybeden kuryenin ailesinin avukatı Umut tüm gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.
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Avukat Harun da bu duruma tepki göstererek yaptıklarını yüzüne vuruyor.
Umut da dayanamayarak "Ana yüreği' diyen insanlar var onları da anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur da karışı tarafın annesini ve onun acısını düşünemiyorlar" sözleriyle geceye damgasını vurdu.
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