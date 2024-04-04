Taş Kağıt Makas Dizisinde Eylem Tok Sahnesinin Sonuna Damgasını Vuran İfadeler Tüylerimizi Diken Diken Etti

'Bu davayla ilgili her şeyi anladım ama bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur da bir anne ve baba 17 yaşındaki ehliyetsiz çocuğuna araba verir? Hem kendi çocuğunun hem de diğerlerinin hayatını hiçe sayar. 'Ana yüreği' diyen insanlar var onları da anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olur da karışı tarafın annesini ve onun acısını düşünemiyorlar.'