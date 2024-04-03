Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Zeynep'in Elini Tutması İzleyicileri Ayağa Kaldırdı!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Zeynep'in Elini Tutması İzleyicileri Ayağa Kaldırdı!
NOW ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar her bölümüyle heyecanı bir üst seviyeye çıkartırken, dizinin fragmanında Cüneyd'in Zeynep'in elini tuttuğu anlar ortalığı ayağa kaldırdı.
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NOW ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar başarısına tam gaz devam ediyor.
Dizi yüksek reyting oranlarıyla Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ederken, dizinin en önemli karakterlerinden Cüneyd ve Zeynep'in hikâyesi izleyicilerde apayrı bir merak uyandırıyor.
Ailelerinin zoruyla evlenen Cüneyd ve Zeynep'in ilişkisi zamanla aşka mı evrilecek yoksa abi-kardeş ilişkisiyle birbirlerine destek mi olacaklar bu henüz bir soru işaret olurken, annesinin ölümüyle travma yaşayan Cüneyd'in kimseye dokunamama durumu yeni bölüm fragmanında sona erdi.
Birine dokununca travmaları tetiklenen Cüneyd'in fragmanda Zeynep'in elini tutup "Yalnız bırakma beni" demesi izleyicileri ayağa kaldırırken, o anlara haliyle yorum yağdı.
Önce o anları paylaşalım:
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Gelen tepkiler de burada:
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