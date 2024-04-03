Bahar Çekiminde Ayağını Burkan Demet Evgar, Sahneyi Bozmadan Devam Etmiş!
Bahar Çekiminde Ayağını Burkan Demet Evgar, Sahneyi Bozmadan Devam Etmiş!
Show TV'nin televizyona baharı getiren dizisi Bahar enfes bir performansla ekran yolculuğuna devam ederken, dizinin başrolü Demet Evgar, çekimde ayağını burktuğu anda sahneyi bozmadan devam etmesiyle resmen oyunculuk dersi verdi.
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Show TV'nin kısa sürede fenomen olan dizisi Bahar enfes bir performansla ekran yolculuğuna devam ediyor.
Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerin başrolde yer aldığı Bahar hikâyesi ve oyuncuların performansıyla her hafta reytingleri altüst ederken, Bahar setinden gelen bir haber oyunculuklara hayranlığımızı ikiye katladı.
Bahar'ı Bahar yapan Demet Evgar'ın dizinin her sahnesinde katkısı ayakta alkışlanacak nitelikte olurken, son bölümdeki bir sahnede geçirdiği kaza izleyicileri epey şaşırttı.
Çekim esnasında ayağı burkulan Evgar'ın bunu senaryoda yer alan bir olaymış gibi lanse edip sahneyi bozmadan devam etmesi resmen oyunculuk dersi verdirirken, izleyenler o anları günler sonra fark etti.
İşte o anlar:
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