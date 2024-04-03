Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi ve Hasna, Dans Ederek Reytingleri Kutladılar!
Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi ve Hasna, Dans Ederek Reytingleri Kutladılar!
NOW ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Kızıl Goncalar tam gaz devam ediyor. Dizi her hafta reytinglerini arttırmaya devam ederken son yükselişin ardından bu başarılarını sette dans ederek kutladılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi yayın hayatına başladığı günden beri enfes bir performans sergiliyor.
Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi reyting oranlarını her yeni bölümde arttırmayı başarırken, son bölümde 10 barajını geçtiler.
Tüm kategorilerde 1. olan Kızıl Goncalar ABC1'de 10.02 reyting alınca Kızıl Goncalar setinde de adeta bayram havası yaşandı.
Dizide karı koca olan Sadi Hüdayi ve Hasna karakterlerine hayat veren Erkan Avcı ve Selen Öztürk, sette dans ederek reyting başarılarını kutladılar.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda