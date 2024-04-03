Turabi Bu Kez de Gençlik Fotoğrafına Yazdıklarıyla Gündem Oldu: "Kim Derdi Milyon Dolarlar Kazanacak?"
Turabi Bu Kez de Gençlik Fotoğrafına Yazdıklarıyla Gündem Oldu: "Kim Derdi Milyon Dolarlar Kazanacak?"
Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, yaşadığı sakatlık sonucu Survivor All Star'dan ayrılmıştı. Ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı ve Survivor ile ilgili iddialarının ardı arkası kesilmeyen Turabi'nin paylaştığı gençlik fotoğraflarına yazdıkları gündem oldu!
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Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, yarışmalardaki başarısıyla Amerika'da lüks bir hayat yaşıyordu.
Survivor All Star'a katılarak iddiasını sürdüren Turabi, yaşadığı bir sakatlık sonucu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.
Ancak ayrılışının ardından Acun Ilıcalı'ya da Survivor'a da pek çok gönderme yapan eski yarışmacı akıllara "Acun Ilıcalı ile yaşadığı bir sorun sebebiyle mi yarışmadan ayrıldı?" düşüncesini getirdi.
Instagram paylaşımlarına devam eden Turabi bu kez de gençlik fotoğrafına yazdıklarıyla gündem oldu.
Turabi yaptığı diğer paylaşıma şunları yazdı:
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Turabi'nin fotoğrafına pek çok yorum yapıldı.
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