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Turabi Bu Kez de Gençlik Fotoğrafına Yazdıklarıyla Gündem Oldu: "Kim Derdi Milyon Dolarlar Kazanacak?"

Turabi Bu Kez de Gençlik Fotoğrafına Yazdıklarıyla Gündem Oldu: "Kim Derdi Milyon Dolarlar Kazanacak?"

survivor
themyscira - Misafir Editör
03.04.2024 - 17:30

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, yaşadığı sakatlık sonucu Survivor All Star'dan ayrılmıştı. Ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı ve Survivor ile ilgili iddialarının ardı arkası kesilmeyen Turabi'nin paylaştığı gençlik fotoğraflarına yazdıkları gündem oldu!

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Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, yarışmalardaki başarısıyla Amerika'da lüks bir hayat yaşıyordu.

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, yarışmalardaki başarısıyla Amerika'da lüks bir hayat yaşıyordu.

Survivor All Star'a katılarak iddiasını sürdüren Turabi, yaşadığı bir sakatlık sonucu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Survivor All Star'a katılarak iddiasını sürdüren Turabi, yaşadığı bir sakatlık sonucu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ancak ayrılışının ardından Acun Ilıcalı'ya da Survivor'a da pek çok gönderme yapan eski yarışmacı akıllara "Acun Ilıcalı ile yaşadığı bir sorun sebebiyle mi yarışmadan ayrıldı?" düşüncesini getirdi.

Ancak ayrılışının ardından Acun Ilıcalı'ya da Survivor'a da pek çok gönderme yapan eski yarışmacı akıllara "Acun Ilıcalı ile yaşadığı bir sorun sebebiyle mi yarışmadan ayrıldı?" düşüncesini getirdi.

Instagram paylaşımlarına devam eden Turabi bu kez de gençlik fotoğrafına yazdıklarıyla gündem oldu.

Instagram paylaşımlarına devam eden Turabi bu kez de gençlik fotoğrafına yazdıklarıyla gündem oldu.

Turabi yaptığı diğer paylaşıma şunları yazdı:

Turabi yaptığı diğer paylaşıma şunları yazdı:

'Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak ve dünyanın bir numaralı 'Reality Tv Show' yıldızı olacak? Hayallerinizden vazgeçmeyin gençler. Eğer bu tip başarılı olduysa, sen de olursun! Tipe bak. Tipini diktiğim. Evladım olsa sevmem bu tipi. Ana, baba kusura bakmayın 14 sene evinizde bu tipe katlandığınız için. Genç yaşta evden kaçarken beni neden durdurmadığınızı şimdi anlıyorum. Evimde böyle tip olsa #DeGetNALET diye diye kovardım evden.'

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Turabi'nin fotoğrafına pek çok yorum yapıldı.

Turabi'nin fotoğrafına pek çok yorum yapıldı.

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