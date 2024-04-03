Turabi Bu Kez de Gençlik Fotoğrafına Yazdıklarıyla Gündem Oldu: "Kim Derdi Milyon Dolarlar Kazanacak?"

'Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak ve dünyanın bir numaralı 'Reality Tv Show' yıldızı olacak? Hayallerinizden vazgeçmeyin gençler. Eğer bu tip başarılı olduysa, sen de olursun! Tipe bak. Tipini diktiğim. Evladım olsa sevmem bu tipi. Ana, baba kusura bakmayın 14 sene evinizde bu tipe katlandığınız için. Genç yaşta evden kaçarken beni neden durdurmadığınızı şimdi anlıyorum. Evimde böyle tip olsa #DeGetNALET diye diye kovardım evden.'