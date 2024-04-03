Kanal D'nin Sevilen Dizisi Üç Kız Kardeş'in Final Tarihi Belli Oldu!
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Üç Kız Kardeş'in Final Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Kanal D ekranlarında 3 sezondur yayınlanan ve ilgiyle izlenen Üç Kız Kardeş için hayranlarını üzecek bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Üç Kız Kardeş'in final tarihi belli oldu.
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Kanal D ekranlarında son 3 sezondur yayınlanan ve izleyicinin severek takip ettiği Üç Kız Kardeş'le ilgili hayranlarını üzecek bir haber geldi.
Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Berker Güven, Gökberk Demirci ve bir süre öncesine kadar da İclal Aydın'ın rol aldığı dizi cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre özellikle İclal Aydın'ın kan kaybetmesiyle birlikte reytingleri düşen dizi 27 Nisan'da yayınlanacak 84. bölümüyle ekranlara veda edecek.
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