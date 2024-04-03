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Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Ceza Yağdırdığı Yunus Emre'nin Eşi Sessiz Kalmadı: "Üstünde Ağır Tahrik Var!"

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Ceza Yağdırdığı Yunus Emre'nin Eşi Sessiz Kalmadı: "Üstünde Ağır Tahrik Var!"

survivor
themyscira - Misafir Editör
03.04.2024 - 14:13

Survivor All Star'da toplam 21 ödülden men edilen Yunus Emre en çok ceza alan isim olarak rekor kırdı. Acun Ilıcalı'nın diskalifiye edecekmiş gibi konuşarak azarladığı Yunus Emre'nin eşi Beria Özden yaşananlara sessiz kalmadı.

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Survivor All Star'da bitmek bilmez bir Yunus Emre krizi yaşanıyor.

Survivor All Star'da bitmek bilmez bir Yunus Emre krizi yaşanıyor.

Sık sık uyarı ve ceza alan Yunus Emre'nin küfür ve kavgalara devam etmesi Acun Ilıcalı'yı çileden çıkarmıştı.

Sık sık uyarı ve ceza alan Yunus Emre'nin küfür ve kavgalara devam etmesi Acun Ilıcalı'yı çileden çıkarmıştı.

Seda'yla girdiği tartışmada sarfettiği sözlerle Acun Ilıcalı'yı çileden çıkaran Yunus Emre'ye 2 ödülden men cezası daha gelmişti.

Aldığı cezaların 20'nin üstüne çıkmasının ardından eşi Beria Özden, Acun Ilıcalı'ya karşı sessizliğini koruyamadı!

Aldığı cezaların 20'nin üstüne çıkmasının ardından eşi Beria Özden, Acun Ilıcalı'ya karşı sessizliğini koruyamadı!

Sözlerinde Acun Ilıcalı'ya sitemi görülen Beria Özden, Yunus Emre'den boşanacağına dair iddialara inat "kalbimiz seninle" dedi.

Sözlerinde Acun Ilıcalı'ya sitemi görülen Beria Özden, Yunus Emre'den boşanacağına dair iddialara inat "kalbimiz seninle" dedi.

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