Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Ceza Yağdırdığı Yunus Emre'nin Eşi Sessiz Kalmadı: "Üstünde Ağır Tahrik Var!"

Survivor All Star'da toplam 21 ödülden men edilen Yunus Emre en çok ceza alan isim olarak rekor kırdı. Acun Ilıcalı'nın diskalifiye edecekmiş gibi konuşarak azarladığı Yunus Emre'nin eşi Beria Özden yaşananlara sessiz kalmadı.