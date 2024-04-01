Survivor’da Yeni Kaos Yükleniyor: Acun Ilıcalı Çılgına Döndü, Yunus Emre Diskalifiye mi Olacak?
Survivor’da Yeni Kaos Yükleniyor: Acun Ilıcalı Çılgına Döndü, Yunus Emre Diskalifiye mi Olacak?
Survivor'da rekor ceza alan Yunus Emre'nin yeni bölümde yine ortalığı birbirine kattığı görüldü. Acun Ilıcalı, sabır sınırlarını zorlayan Yunus Emre'ye sert çıktı. Konseyde gergin anların yaşandığı fragmanda Yunus Emre'nin diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
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Survivor All Star'da neredeyse her bölüm ceza almayı başaran Yunus Emre, bu kez Seda ile girdiği tartışma sonucu Acun Ilıcalı'yı fena kızdırdı.
Pek çok uyarı ve ceza almasına rağmen küfürlerine ve tartışmalara devam eden Yunus Emre, bu kez kurduğu cümlelerle Survivor'daki gerilimi iyiden iyiye artırdı.
Seda'nın oyun alanında "Daha fazla dayanamayacağım" demesinin ardından konseyde tartışmaya devam eden Yunus Emre, Acun Ilıcalı'nın bu zamana kadar en sert tepkisiyle karşılaştı.
Ilıcalı'nın "Sen kendini nerede zannediyorsun?" sözleri üzerine sessiz kalmayan Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı "Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?" dedi.
Yunus Emre'nin diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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