Survivor’da Yeni Kaos Yükleniyor: Acun Ilıcalı Çılgına Döndü, Yunus Emre Diskalifiye mi Olacak?

Survivor'da rekor ceza alan Yunus Emre'nin yeni bölümde yine ortalığı birbirine kattığı görüldü. Acun Ilıcalı, sabır sınırlarını zorlayan Yunus Emre'ye sert çıktı. Konseyde gergin anların yaşandığı fragmanda Yunus Emre'nin diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.