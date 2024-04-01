Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'i Saniyesinde Fatih'e İspiyonlayan Pembe Ağzının Payını Aldı!
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'i Saniyesinde Fatih'e İspiyonlayan Pembe Ağzının Payını Aldı!
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'le evlenen Görkem daha ilk günden Pembe'nin karşısına dikilip Ferhundeliğini konuşturmuştu. Dizinin 58. bölümünden gelen ilk fragmanda Pembe'nin altta kalmamak için soluğu Fatih'in yanında almasıyla ağzının payını alması bir oldu!
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Kızılcık Şerbeti'nde oğluşunu kendi seçtiği gelin adayıyla evlendirmenin sevincini yaşayan Pembe, ilk günden maskesini çıkaran Görkem'in gazabına uğradı.
Görkem'in "Ben Doğa'ya benzemem" diyerek çıkıştığı ve ne istersem onu yaparım minvalinde Pembe'ye gözdağı verdiği 57. bölüm finalinin ardından yeni bölüm fragmanı geldi!
Soluğu Fatih'in karşısında alan Pembe, "bu kızın dili fazla mı uzun?" diye çıkışırken Fatih de "e sen beğendin" diyor.
Bununla da yetinmeyen Pembe ilk günden "Doğa en azından çabalıyordu" moduna geçiş yaptı bile.
Pembe'yi ispiyon üstünde yakalayan Görkem de kocişini arkasına almış görünüyor.
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Bunların üstüne bir de Nursema'nın Rüzgar'ın hislerini bildiğini öğreniyoruz. Ay resmen skandal!
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz. Siz nasıl buldunuz?
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