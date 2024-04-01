Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'i Saniyesinde Fatih'e İspiyonlayan Pembe Ağzının Payını Aldı!

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'le evlenen Görkem daha ilk günden Pembe'nin karşısına dikilip Ferhundeliğini konuşturmuştu. Dizinin 58. bölümünden gelen ilk fragmanda Pembe'nin altta kalmamak için soluğu Fatih'in yanında almasıyla ağzının payını alması bir oldu!