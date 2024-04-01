Ünallar Kutlamaya Gidiyor: Reyting Rekortmeni Dizi Kızılcık Şerbeti'nin Oyuncuları Cannes Yolcusu!
Ünallar Kutlamaya Gidiyor: Reyting Rekortmeni Dizi Kızılcık Şerbeti'nin Oyuncuları Cannes Yolcusu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes Yolcusu! Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV'nin sevilen dizisi 61. kez düzenlenen MIPTV’deki özel gecede başarılarını kutlayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti'nde 'köprüyü geçip' Fatih'le evlenen Görkem Pembe'ye gözdağı vermiş ve arkasından iş çevirmesi durumunda ortalığı yakıp yıkacağından bahsetmişti.
Görkem Ferhunde modunu açarken, Doğa da yeni bir aşkın ilk adımını atıp izleyiciyi mutlu etti.
Biz tüm bunları izlerken dizi şimdiye kadar 52 ülkeye satıldı ve dünya çapında bir başarı elde etti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi ekibi Cannes yolcusu!
Cannes’da 61. kez düzenlenen ve 120’den fazla büyük uluslararası stüdyo ve dağıtımcının katıldığı ünlü televizyon fuarı MIPTV kapsamında 8-10 Nisan'da yapılacak kutlamaya Kızılcık Şerbeti ekibi de katılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekibin 9 Nisan'da katılacağı kutlamaya yapımcı Faruk Turgut, senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, oyuncuları Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Feyza Civelek ve Sibel Taşçıoğlu katılacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda