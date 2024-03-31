Kirli Sepeti'nde Rol Alıyordu: Bahar Dizisinde Rengin'in Eşi Diziye Dahil Oluyor!
Kirli Sepeti'nde Rol Alıyordu: Bahar Dizisinde Rengin'in Eşi Diziye Dahil Oluyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Başladığı günden itibaren TV ekranlarında fırtına gibi esen Bahar'da hem ortalığı karıştıracak hem de hikayeyi güçlendirecek bir adım atılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Rengin'in eşi dahil oluyor.
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Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan Bahar salı akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.
Hem kahkahaya hem drama doyduğumuz dizinin yedinci bölümünde Timur'un, Parla'nın babası olduğunu öğrenip sinir krizleri geçirmiştik.
Rengin ve Timur ilişkisinin aslında hiç kopmadığını fark etmemiz bir yana, Bahar da bu ilişkiyi açığa çıkarmaya çok yaklaşmıştı.
Bu durumu tek öğrenen biz değildik üstelik... Parla da gerçek babasının kim olduğunu öğrendi!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye şimdi bir de Rengin'in eşi geliyormuş!
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Son olarak Kirli Sepeti dizisinde rol alan Fehmi Karaarslan, Rengin'in eski eşi Can Wallace rolüyle diziye dahil oluyor.
Bakalım dizide dengeler nasıl değişecek? Bekleyip göreceğiz!
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