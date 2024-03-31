Elçin Sangu Bahar Dizisiyle Ekranlara Dönen Demet Evgar'a Övgü Yağdırdı!
Elçin Sangu Bahar Dizisiyle Ekranlara Dönen Demet Evgar'a Övgü Yağdırdı!
TV ekranlarına bambaşka bir hava getiren Bahar ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirvede yer almayı başardı. Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar da oyunculuğuyla izleyenleri adeta büyülüyor. Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu karşısında ünlü isimler de beğenilerini açıklarken, bu kervana Elçin Sangu da katıldı.
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Henüz 7 bölüm yayınlanmasına rağmen şimdiden TV ekranlarında diziler adına büyük bir değişimin habercisi oldu.
Dram ve entrika dolu dizilerin arasında ayrı bir yol çizen Bahar aynı zamanda oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor.
E tabii bu muhteşem oyunculuklar içinde en çok parlayan da Demet Evgar oluyor.
Her türlü rolün üstesinden başarıyla gelen Evgar, Bahar'da hem komedi hem de dramı başarıyla izleyiciye yansıtıyor.
Pek çok kişinin övgüler yağdırdığı Evgar'a bu kez destek veren kişi meslektaşı Elçin Sangu oldu.
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Bahar'ı izlediğini söyleyen Elçin Sangu, Demet Evgar'ın oyunculuğuna kimsenin bir şey söyleyemeyeceğini dile getirdi.
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