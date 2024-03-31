Elçin Sangu Bahar Dizisiyle Ekranlara Dönen Demet Evgar'a Övgü Yağdırdı!

TV ekranlarına bambaşka bir hava getiren Bahar ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirvede yer almayı başardı. Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar da oyunculuğuyla izleyenleri adeta büyülüyor. Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu karşısında ünlü isimler de beğenilerini açıklarken, bu kervana Elçin Sangu da katıldı.