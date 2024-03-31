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Seçim Sonuçlarına Dair İlk Duyumları Alan Danla Bilic Heyecanını Gizleyemedi!

Seçim Sonuçlarına Dair İlk Duyumları Alan Danla Bilic Heyecanını Gizleyemedi!

Yerel Seçim Ekrem İmamoğlu
themyscira - Misafir Editör
31.03.2024 - 18:53

Geçtiğimiz yıl genel seçimleri sandık başında takip eden Danla Bilic yerle seçimlerde de tarafını belli etmişti. Seçim sonuçlarına dair ilk duyumların alınmaya başlamasıyla da yine heyecanını gizleyemedi, ilk yorumunu yaptı.

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Ünlü fenomen Danla Bilic'in ülke gündemini yakından takip ettiğini hepimiz biliyoruz. Daha önceki seçimlerde sandık başında yerini alan Bilic, bu kez de seçime dair paylaşımlar yapmıştı.

Ünlü fenomen Danla Bilic'in ülke gündemini yakından takip ettiğini hepimiz biliyoruz. Daha önceki seçimlerde sandık başında yerini alan Bilic, bu kez de seçime dair paylaşımlar yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu'na duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiren ünlü fenomenin bu kez kime oy vereceğini açıklamasıyla da hislerinde bir değişiklik olmadığını hepimiz görmüştük.

Ekrem İmamoğlu'na duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiren ünlü fenomenin bu kez kime oy vereceğini açıklamasıyla da hislerinde bir değişiklik olmadığını hepimiz görmüştük.

Yerel seçimlerde oyunu yeniden Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanan Danla Bilic, seçim sonuçlarına dair ilk duyumların alınmaya başlanmasıyla duygularını gizleyemedi.

Yerel seçimlerde oyunu yeniden Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanan Danla Bilic, seçim sonuçlarına dair ilk duyumların alınmaya başlanmasıyla duygularını gizleyemedi.
twitter.com

Danla Bilic'in heyecanını gizleyemediği paylaşımına yorum yağdı.

Danla Bilic'in heyecanını gizleyemediği paylaşımına yorum yağdı.
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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