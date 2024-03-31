Seçim Sonuçlarına Dair İlk Duyumları Alan Danla Bilic Heyecanını Gizleyemedi!
Seçim Sonuçlarına Dair İlk Duyumları Alan Danla Bilic Heyecanını Gizleyemedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü fenomen Danla Bilic'in ülke gündemini yakından takip ettiğini hepimiz biliyoruz. Daha önceki seçimlerde sandık başında yerini alan Bilic, bu kez de seçime dair paylaşımlar yapmıştı.
Ekrem İmamoğlu'na duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiren ünlü fenomenin bu kez kime oy vereceğini açıklamasıyla da hislerinde bir değişiklik olmadığını hepimiz görmüştük.
Yerel seçimlerde oyunu yeniden Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanan Danla Bilic, seçim sonuçlarına dair ilk duyumların alınmaya başlanmasıyla duygularını gizleyemedi.
Danla Bilic'in heyecanını gizleyemediği paylaşımına yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda