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Seçime Teşrif Etmeyen Subaşı'dan Süslenip Gelen Derici'ye 31 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Seçime Teşrif Etmeyen Subaşı'dan Süslenip Gelen Derici'ye 31 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
31.03.2024 - 18:18

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel, oyunu kullandıktan sonra soluğu yeğeni Mavi'nin yanında aldı.

Hande Erçel, oyunu kullandıktan sonra soluğu yeğeni Mavi'nin yanında aldı.

Şeyma Subaşı Japonya tatiline tam gaz devam etti, seçim için ülkeye dönmedi.

Şeyma Subaşı Japonya tatiline tam gaz devam etti, seçim için ülkeye dönmedi.

İrem Derici, sandık başına şık şıkıdım gitti.

İrem Derici, sandık başına şık şıkıdım gitti.

Kerimcan Durmaz, sandık başında paylaştığı fotoğraflarına gelen "kilo vermiş" yorumlarına tişört bol diyerek cevap verdi.

Kerimcan Durmaz, sandık başında paylaştığı fotoğraflarına gelen "kilo vermiş" yorumlarına tişört bol diyerek cevap verdi.

Hazal Kaya, oyunu verip evine geldi. Pazar keyfine devam ederken vatandaşları oy vermeye çağırmayı da ihmal etmedi.

Hazal Kaya, oyunu verip evine geldi. Pazar keyfine devam ederken vatandaşları oy vermeye çağırmayı da ihmal etmedi.
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Danla Bilic, bu aralar atlara sardı.

Danla Bilic, bu aralar atlara sardı.

Beklememek için asistanının oy sırasına sokan Zeynep Bastık, oy verdiği anları paylaştı.

Beklememek için asistanının oy sırasına sokan Zeynep Bastık, oy verdiği anları paylaştı.

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Bülent Şakrak, Pazar keyfini Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ve ortak oğulları Ali'yle yaptı.

Cemal Can Canseven, kuşu Limon'la yola çıktı.

Cemal Can Canseven, kuşu Limon'la yola çıktı.
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