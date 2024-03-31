Seçime Teşrif Etmeyen Subaşı'dan Süslenip Gelen Derici'ye 31 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Seçime Teşrif Etmeyen Subaşı'dan Süslenip Gelen Derici'ye 31 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hande Erçel, oyunu kullandıktan sonra soluğu yeğeni Mavi'nin yanında aldı.
Şeyma Subaşı Japonya tatiline tam gaz devam etti, seçim için ülkeye dönmedi.
İrem Derici, sandık başına şık şıkıdım gitti.
Kerimcan Durmaz, sandık başında paylaştığı fotoğraflarına gelen "kilo vermiş" yorumlarına tişört bol diyerek cevap verdi.
Hazal Kaya, oyunu verip evine geldi. Pazar keyfine devam ederken vatandaşları oy vermeye çağırmayı da ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Danla Bilic, bu aralar atlara sardı.
Beklememek için asistanının oy sırasına sokan Zeynep Bastık, oy verdiği anları paylaştı.
Gülben Ergen de sandığa köpeğiyle gidenlerden oldu.
Enis Arıkan'dan "Sandık Kokusu" esprisi geldi.
Cem Yılmaz, nostalji yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Defne Samyeli, klonu olan kızıyla oy kullandı.
Çağla Şıkel, seçimden sonra oğullarıyla spora koştu.
Bülent Şakrak, Pazar keyfini Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ve ortak oğulları Ali'yle yaptı.
Cemal Can Canseven, kuşu Limon'la yola çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın