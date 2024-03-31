Bir Seçim Gününde Daha Ekrem İmamoğlu'nun Yakışıklı Oğlu Selim İmamoğlu'na Duyulan Hayranlık Gün Yüzüne Çıktı!

Ülke seçim gündemiyle meşgulken artık bir klasik haline gelen Ekrem İmamoğlu'nun yakışıklı oğlu Selim İmamoğlu'na duyulan hayranlık gün yüzüne çıktı. Babasıyla birlikte oy kullanmaya giden Selim İmamoğlu bu seçimde de çok konuşuldu.