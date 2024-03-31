Bir Seçim Gününde Daha Ekrem İmamoğlu'nun Yakışıklı Oğlu Selim İmamoğlu'na Duyulan Hayranlık Gün Yüzüne Çıktı!
Bir Seçim Gününde Daha Ekrem İmamoğlu'nun Yakışıklı Oğlu Selim İmamoğlu'na Duyulan Hayranlık Gün Yüzüne Çıktı!
Ülke seçim gündemiyle meşgulken artık bir klasik haline gelen Ekrem İmamoğlu'nun yakışıklı oğlu Selim İmamoğlu'na duyulan hayranlık gün yüzüne çıktı. Babasıyla birlikte oy kullanmaya giden Selim İmamoğlu bu seçimde de çok konuşuldu.
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2019 yerel seçimleriyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'yla birlikte ailesini de tanımıştık.
Büyük oğlu Selim İmamoğlu'nun yakışıklılığı dikkatlerden kaçmazken, seçim sürecinde kendisinin bu özelliği de dillere düşmüştü.
31 Mart 2024 seçimlerinde de oy kullanmaya giden İmamoğlu ailesinden en çok konuşulan isim, Ekrem İmamoğlu'nun hemen ardından Selim İmamoğlu oldu.
Babasının yanında duran Selim İmamoğlu'na sosyal medyadan övgü yağdı.
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