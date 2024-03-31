Sandık Başına Üstüne Epey Uğraşılmış Astronot Kostümüyle Giden Milli Sporcu Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Sandık Başına Üstüne Epey Uğraşılmış Astronot Kostümüyle Giden Milli Sporcu Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
31 Mart Yerel Seçimler tüm Türkiye'nin gündemi olmuş durumda! Destekledikleri isimlere oy vermek için sandık başına giden vatandaşların her zamanki gibi birbirinden enteresan kombinler seçtiği bugünde de astronot kostümüyle oy kullanan adam viral oldu!
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Milyonlarca vatandaş 5 yıl boyunca görev yapacak yeni yerel yönetimleri belirlemek için oy kullanmaya sandık başına koştu!
Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de ülkenin dört bir yanından oldukça enteresan kombinlerle oyunu kullanmaya gelenler de oldu tabii ki!
Vatandaşların yaratıcılığı kahkaha attırdı, unutulmayacak pozlar tarihe geçti, en ilgi çekicilerinden biri ise sandık başına astronot kostümüyle gelen milli sporcu Muhammet Bişgin oldu!
Düzce'de yaşayan muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, üstüne epey uğraşılmış, kendi tasarladığı astronot kıyafetiyle Beyciler İlkokulu'nda oy kullandı.
İlhamını Alper Gezeravcı'dan aldığını söyleyen milli sporcu timeline'ı epey güldürdü 😂
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Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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