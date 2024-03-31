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Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen'in Oy Kabininden Taştığı Anlar Timeline'ı Şenlendirdi!

Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen'in Oy Kabininden Taştığı Anlar Timeline'ı Şenlendirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
31.03.2024 - 15:26

Sosyal medyada sandık başında verilen pozlar yayılmaya devam ederken 2009 yılından beri dünyanın en uzun adamı unvanını taşıyan Sultan Köse'nin kabinden taştığı anlar kahkaha attırdı!

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Tüm Türkiye'nin aylardır gündeminden düşmeyen 31 Mart Yerel Seçimleri geldi çattı! Ülkenin dört bir yanından seçim manzaraları hızla yayılmaya devam ediyor.

Tüm Türkiye'nin aylardır gündeminden düşmeyen 31 Mart Yerel Seçimleri geldi çattı! Ülkenin dört bir yanından seçim manzaraları hızla yayılmaya devam ediyor.

Ve her seçimde olduğu gibi yine sabahın erken saatlerinden beri seçim kombinlerini takip ediyoruz! Kimileri yerel kostümlere merak salmışken...

Ve her seçimde olduğu gibi yine sabahın erken saatlerinden beri seçim kombinlerini takip ediyoruz! Kimileri yerel kostümlere merak salmışken...

Kimileri de akla hayale sığmayacak kostümlerle sandık başından poz veriyor.

Kimileri de akla hayale sığmayacak kostümlerle sandık başından poz veriyor.

Kaçıran olduysa 2024 yerel seçimlerinde giydikleriyle bir küçük şok yaşatanları sizler için bu yazımızda derlemiştik:

Herkes küçük sürprizler yapmaya ant içmiş gibi takılırken, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya düşen güldüren bir poz da 2009 yılından beri Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 2 metre 51 santimetre boyuyla dünyanın en uzun adamı unvanını korumaya devam eden Sultan Kösen'den geldi.

Herkes küçük sürprizler yapmaya ant içmiş gibi takılırken, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya düşen güldüren bir poz da 2009 yılından beri Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 2 metre 51 santimetre boyuyla dünyanın en uzun adamı unvanını korumaya devam eden Sultan Kösen'den geldi.

Sultan Kösen'in oy kabininden taştığı anlar Twitter (X) timeline'ını büyük şenlendirdi!

Sultan Kösen'in oy kabininden taştığı anlar Twitter (X) timeline'ını büyük şenlendirdi!
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Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

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